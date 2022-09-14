https://ria.ru/20220914/ek-1816758422.html
В ЕК предложили ограничить доходы производителей электроэнергии
В ЕК предложили ограничить доходы производителей электроэнергии - РИА Новости, 14.09.2022
В ЕК предложили ограничить доходы производителей электроэнергии
Еврокомиссия (ЕК) предлагает временно ограничить доходы производителей электроэнергии, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), атомной энергии,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:47
2022-09-14T15:47
2022-09-14T15:51
экономика
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает временно ограничить доходы производителей электроэнергии, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), атомной энергии, буром угле, говорится в релизе."Комиссия также предлагает временный лимит на доходы "инфрамаржинальных" производителей электроэнергии, а именно технологий с более низкими затратами, таких как возобновляемые источники энергии, атомная энергия и бурый уголь", - отмечается в нем."Комиссия предположила, что государства-члены могли бы собрать на годовой основе до 117 миллиардов евро от предложенного временного ограничения доходов для "инфрамаржинальных" производителей электроэнергии", - сообщает также ЕК.Согласно материалам Еврокомиссии, она предлагает установление единого для Евросоюза предела в размере 180 евро для рыночных доходов за мегаватт-час произведенной электроэнергии.
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экономика, еврокомиссия
15:47 14.09.2022 (обновлено: 15:51 14.09.2022)
В ЕК предложили ограничить доходы производителей электроэнергии
ЕК предложила ограничить доходы производителей электроэнергии, работающих на ВИЭ, атоме
БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости.
Еврокомиссия (ЕК) предлагает
временно ограничить доходы производителей электроэнергии, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), атомной энергии, буром угле, говорится в релизе.
"Комиссия также предлагает временный лимит на доходы "инфрамаржинальных" производителей электроэнергии, а именно технологий с более низкими затратами, таких как возобновляемые источники энергии, атомная энергия и бурый уголь", - отмечается в нем.
"Комиссия предположила, что государства-члены могли бы собрать на годовой основе до 117 миллиардов евро от предложенного временного ограничения доходов для "инфрамаржинальных" производителей электроэнергии", - сообщает также ЕК.
Согласно материалам Еврокомиссии, она предлагает установление единого для Евросоюза предела в размере 180 евро для рыночных доходов за мегаватт-час произведенной электроэнергии.