https://ria.ru/20220914/ek-1816754557.html
ЕК предложила странам ЕС собирать сверхприбыли нефтегазовых компаний
ЕК предложила странам ЕС собирать сверхприбыли нефтегазовых компаний - РИА Новости, 14.09.2022
ЕК предложила странам ЕС собирать сверхприбыли нефтегазовых компаний
Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам Евросоюза собирать прибыли нефтегазовых компаний, которые превысили в 2022 году рост в 20% по сравнению с предыдущими тремя РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:37
2022-09-14T15:37
2022-09-14T15:37
экономика
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам Евросоюза собирать прибыли нефтегазовых компаний, которые превысили в 2022 году рост в 20% по сравнению с предыдущими тремя годами, говорится в релизе ЕК."Комиссия также предлагает временный взнос солидарности на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах", - говорится в нем."Он будет собираться государствами-членами с прибыли в 2022 году, которая превышает 20-процентное увеличение по сравнению со средней прибылью за предыдущие три года", - уточняется в сообщении.Доходы будут взиматься государствами-членами и перенаправляться потребителям энергии, в частности уязвимым домохозяйствам, сильно пострадавшим компаниям и энергоемким отраслям.Этот взнос "может принести около 25 миллиардов евро государственных доходов" от сверхприбылей соответствующих компаний за 2022 фискальный год, пишет ЕК.
https://ria.ru/20220914/kartel-1816712712.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК предложила странам ЕС собирать сверхприбыли нефтегазовых компаний
ЕК предложила собирать сверхприбыли нефтегазовых компаний и перенаправлять потребителям
БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам Евросоюза собирать прибыли нефтегазовых компаний, которые превысили в 2022 году рост в 20% по сравнению с предыдущими тремя годами, говорится в релизе ЕК.
"Комиссия также предлагает временный взнос солидарности на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах", - говорится в нем.
"Он будет собираться государствами-членами с прибыли в 2022 году, которая превышает 20-процентное увеличение по сравнению со средней прибылью за предыдущие три года", - уточняется в сообщении.
Доходы будут взиматься государствами-членами и перенаправляться потребителям энергии, в частности уязвимым домохозяйствам, сильно пострадавшим компаниям и энергоемким отраслям.
Этот взнос "может принести около 25 миллиардов евро государственных доходов" от сверхприбылей соответствующих компаний за 2022 фискальный год, пишет ЕК
.