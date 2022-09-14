https://ria.ru/20220914/ek-1816754557.html

ЕК предложила странам ЕС собирать сверхприбыли нефтегазовых компаний

ЕК предложила странам ЕС собирать сверхприбыли нефтегазовых компаний - РИА Новости, 14.09.2022

ЕК предложила странам ЕС собирать сверхприбыли нефтегазовых компаний

Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам Евросоюза собирать прибыли нефтегазовых компаний, которые превысили в 2022 году рост в 20% по сравнению с предыдущими тремя РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:37

2022-09-14T15:37

2022-09-14T15:37

экономика

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам Евросоюза собирать прибыли нефтегазовых компаний, которые превысили в 2022 году рост в 20% по сравнению с предыдущими тремя годами, говорится в релизе ЕК."Комиссия также предлагает временный взнос солидарности на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах", - говорится в нем."Он будет собираться государствами-членами с прибыли в 2022 году, которая превышает 20-процентное увеличение по сравнению со средней прибылью за предыдущие три года", - уточняется в сообщении.Доходы будут взиматься государствами-членами и перенаправляться потребителям энергии, в частности уязвимым домохозяйствам, сильно пострадавшим компаниям и энергоемким отраслям.Этот взнос "может принести около 25 миллиардов евро государственных доходов" от сверхприбылей соответствующих компаний за 2022 фискальный год, пишет ЕК.

https://ria.ru/20220914/kartel-1816712712.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, еврокомиссия, евросоюз