Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 4,5 километра
Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил столб пепла высотой 4,5 километра
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской областиПепловый выброс на вулкане Эбеко
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской области
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сен – РИА Новости. Пепловый выброс зафиксировали на вулкане Эбеко на Курилах в среду, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.
"Утром 14 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России от сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении", - говорится в сообщении.
По данным диспетчеров, во всех случаях в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
9 сентября, 13:46У побережья Сахалина произошло землетрясение