https://ria.ru/20220914/ebeko-1816624240.html

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 4,5 километра - РИА Новости, 14.09.2022

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

Пепловый выброс зафиксировали на вулкане Эбеко на Курилах в среду, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T04:15

2022-09-14T04:15

2022-09-14T04:15

происшествия

россия

эбеко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сен – РИА Новости. Пепловый выброс зафиксировали на вулкане Эбеко на Курилах в среду, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.По данным диспетчеров, во всех случаях в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20220909/zemletryasenie-1815643164.html

россия

эбеко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, эбеко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)