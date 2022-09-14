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На Роберта Дауни-младшего подали в суд
На Роберта Дауни-младшего подали в суд - РИА Новости, 14.09.2022
На Роберта Дауни-младшего подали в суд
На Роберта Дауни-младшего подали в суд из-за нарушения авторских прав, сообщает RadarOnline. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:38
2022-09-14T13:38
2022-09-14T13:48
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На Роберта Дауни-младшего подали в суд из-за нарушения авторских прав, сообщает RadarOnline. 77-летний журналист Пол Моранц утверждает, что знаменитый актер создал свой подкаст "The Sunshine Place" на основе его книги "Синанон: от чуда к безумию". Моранц заявил, что представитель Дауни-младшего действительно связался с ним и попросил цифровую копию произведения, которую могли бы использовать в качестве инструмента расследования. Писатель согласился передать ее при условии, что позднее все же будет заключена сделка относительно прав на книгу. Переговоры начались в 2021 году. В итоге Моранц отклонил предложение Дауни-младшего и никакие документы с командой звезды Marvel так и не были подписаны. Моранц также заявил, что у него есть проблемы со здоровьем и "финансовые злоупотребления в отношении человека его возраста и состояния расцениваются как жестокое обращение с пожилыми, которое дает ему право требовать возмещение морального ущерба".Подкаст Дауни-младшего стартовал 10 августа и посвящен расследованию деятельности Синанон. В 1958 году она была создана как программа по реабилитации наркоманов, однако впоследствии стала сектой. Ее называли одной из самых опасных в Америке. Организация распалась в 1991 году — ее участников осудили за преступную деятельность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, роберт дауни-младший, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Роберт Дауни-младший, звезды
13:38 14.09.2022 (обновлено: 13:48 14.09.2022)
На Роберта Дауни-младшего подали в суд
Журналист Пол Моранц подал в суд на Роберта Дауни-младшего за нарушение авторских прав
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
На Роберта Дауни-младшего подали в суд из-за нарушения авторских прав, сообщает
RadarOnline.
77-летний журналист Пол Моранц утверждает, что знаменитый актер создал свой подкаст "The Sunshine Place" на основе его книги "Синанон: от чуда к безумию".
Моранц заявил, что представитель Дауни-младшего действительно связался с ним и попросил цифровую копию произведения, которую могли бы использовать в качестве инструмента расследования. Писатель согласился передать ее при условии, что позднее все же будет заключена сделка относительно прав на книгу.
Переговоры начались в 2021 году. В итоге Моранц отклонил предложение Дауни-младшего и никакие документы с командой звезды Marvel так и не были подписаны.
Моранц также заявил, что у него есть проблемы со здоровьем и "финансовые злоупотребления в отношении человека его возраста и состояния расцениваются как жестокое обращение с пожилыми, которое дает ему право требовать возмещение морального ущерба".
Подкаст Дауни-младшего стартовал 10 августа и посвящен расследованию деятельности Синанон. В 1958 году она была создана как программа по реабилитации наркоманов, однако впоследствии стала сектой. Ее называли одной из самых опасных в Америке. Организация распалась в 1991 году — ее участников осудили за преступную деятельность.