https://ria.ru/20220914/dnr-1816717790.html

Украинские военные выпустили более 20 снарядов по территории ДНР

Украинские военные выпустили более 20 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские военные выпустили более 20 снарядов по территории ДНР

Украинские войска за час выпустили по территории ДНР более 20 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:47

2022-09-14T13:47

2022-09-14T13:47

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по территории ДНР более 20 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.30 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 12.00 украинские войска выпустили по Гольмовскому семь снарядов калибром 152 миллиметра, в 12.10 - по Каштановому три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 12.15 - по Минеральному три снаряда того же калибра.Кроме того, украинские войска в 12.30 и 12.33 выпустили по Кировскому району Донецка и Докучаевску по три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк (днр)

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в мире, украина, нато, донецк (днр), донецкая народная республика