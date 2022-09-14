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Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую в ДНР

Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую в ДНР - РИА Новости, 14.09.2022

Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую в ДНР

Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:43

2022-09-14T12:43

2022-09-14T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую, заявили в штабе территориальной обороны ДНР."По состоянию на 14 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Николаевку и Николаевку Вторую", — сообщается в Telegram-канале штаба.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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