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Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую в ДНР - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/dnr-1816698261.html
Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую в ДНР
Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую в ДНР - РИА Новости, 14.09.2022
Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую в ДНР
Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:43
2022-09-14T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую, заявили в штабе территориальной обороны ДНР."По состоянию на 14 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Николаевку и Николаевку Вторую", — сообщается в Telegram-канале штаба.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:43 14.09.2022 (обновлено: 13:20 14.09.2022)
 
Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую в ДНР

Штаб теробороны ДНР заявил об освобождении Николаевки и Николаевки Второй союзными силами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВоеннослужащие 9-го полка НМ ДНР
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 14 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Николаевку и Николаевку Вторую", — сообщается в Telegram-канале штаба.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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