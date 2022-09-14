https://ria.ru/20220914/demilitatsiya-1816628677.html
В МИД России рассказали о делимитации армяно-азербайджанской границы
В МИД России рассказали о делимитации армяно-азербайджанской границы - РИА Новости, 14.09.2022
В МИД России рассказали о делимитации армяно-азербайджанской границы
Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, и Москва сожалеет, что без срывов не обходится, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T07:21
2022-09-14T07:21
2022-09-14T07:28
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азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, и Москва сожалеет, что без срывов не обходится, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.Он напомнил, что МИД России призвал стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Россия
07:21 14.09.2022 (обновлено: 07:28 14.09.2022)
В МИД России рассказали о делимитации армяно-азербайджанской границы
Дипломат Гончар: необходимо создать условия для делимитации армяно-азербайджанской границы
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, и Москва сожалеет, что без срывов не обходится, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.
"Поскольку процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, наша задача – создать все необходимые условия, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы, способствовать повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье, без вмешательства в эту деятельность извне, избегать политизации и обострений в столь чувствительных для обеих сторон пограничных вопросах. К сожалению, без срывов не обходится. В ночь на 13 сентября обстановка в армяно-азербайджанском приграничье резко обострилась", - сказал Гончар.
Он напомнил, что МИД России призвал стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.
В Ереване
заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном
) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку
заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.