https://ria.ru/20220914/demilitatsiya-1816628677.html

В МИД России рассказали о делимитации армяно-азербайджанской границы

В МИД России рассказали о делимитации армяно-азербайджанской границы - РИА Новости, 14.09.2022

В МИД России рассказали о делимитации армяно-азербайджанской границы

Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, и Москва сожалеет, что без срывов не обходится, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T07:21

2022-09-14T07:21

2022-09-14T07:28

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, и Москва сожалеет, что без срывов не обходится, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.Он напомнил, что МИД России призвал стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

https://ria.ru/20220914/evrosoyuz-1816625694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия