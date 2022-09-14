https://ria.ru/20220914/defitsit-1816838919.html

Гутерреш предупредил о возможном дефиците продовольствия в 2023 году

Гутерреш предупредил о возможном дефиците продовольствия в 2023 году - РИА Новости, 14.09.2022

Гутерреш предупредил о возможном дефиците продовольствия в 2023 году

Мир не испытывает нехватки продовольствия, но может столкнуться с его дефицитом уже в следующем году, если сейчас не обеспечить рынки удобрениями, заявил... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T20:07

2022-09-14T20:07

2022-09-14T20:07

экономика

цены на нефть

антониу гутерреш

россия

йемен

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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Мир не испытывает нехватки продовольствия, но может столкнуться с его дефицитом уже в следующем году, если сейчас не обеспечить рынки удобрениями, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.Рост цен на продукты питания в отдельных регионах он объяснил "проблемами с распределением"."В 2022 году у нас нет проблемы с продовольствием. У нас есть проблема с распределением. Если мы не нормализуем рынки удобрений, у нас будет проблема с продовольствием в 2023 году", - сказал Гутерреш на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.Он сообщил, что ООН ведет диалог с Россией не только о пролонгации продуктовой сделки, но и о возможности ее расширения за счет создания дополнительных условий для экспорта удобрений.Гуттереш призвал гарантировать прямой доступ к имеющимся резервам продовольствия наиболее уязвимым странам, среди которых он упомянул Йемен и государства Африканского Рога.

https://ria.ru/20220902/krizis-1813916338.html

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экономика, цены на нефть, антониу гутерреш, россия, йемен, оон