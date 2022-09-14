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Гутерреш предупредил о возможном дефиците продовольствия в 2023 году
Гутерреш предупредил о возможном дефиците продовольствия в 2023 году - РИА Новости, 14.09.2022
Гутерреш предупредил о возможном дефиците продовольствия в 2023 году
Мир не испытывает нехватки продовольствия, но может столкнуться с его дефицитом уже в следующем году, если сейчас не обеспечить рынки удобрениями, заявил... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:07
2022-09-14T20:07
2022-09-14T20:07
экономика
цены на нефть
антониу гутерреш
россия
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оон
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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Мир не испытывает нехватки продовольствия, но может столкнуться с его дефицитом уже в следующем году, если сейчас не обеспечить рынки удобрениями, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.Рост цен на продукты питания в отдельных регионах он объяснил "проблемами с распределением"."В 2022 году у нас нет проблемы с продовольствием. У нас есть проблема с распределением. Если мы не нормализуем рынки удобрений, у нас будет проблема с продовольствием в 2023 году", - сказал Гутерреш на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.Он сообщил, что ООН ведет диалог с Россией не только о пролонгации продуктовой сделки, но и о возможности ее расширения за счет создания дополнительных условий для экспорта удобрений.Гуттереш призвал гарантировать прямой доступ к имеющимся резервам продовольствия наиболее уязвимым странам, среди которых он упомянул Йемен и государства Африканского Рога.
https://ria.ru/20220902/krizis-1813916338.html
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экономика, цены на нефть, антониу гутерреш, россия, йемен, оон
Экономика, Цены на нефть, Антониу Гутерреш, Россия, Йемен, ООН
Гутерреш предупредил о возможном дефиците продовольствия в 2023 году
Гутерреш: мир может столкнуться с дефицитом еды в 2023 году, если не дать рынку удобрения