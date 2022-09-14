Рейтинг@Mail.ru
Киев хочет покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет иностранной помощи - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/defitsit-1816797906.html
Киев хочет покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет иностранной помощи
Киев хочет покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет иностранной помощи - РИА Новости, 14.09.2022
Киев хочет покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет иностранной помощи
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что покрытие дефицита бюджета в следующем году Киев планирует осуществить за счет финансовой помощи своих партнеров - МВФ, РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:35
2022-09-14T17:35
денис шмыгаль
украина
киев
сша
мвф
евросоюз
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что покрытие дефицита бюджета в следующем году Киев планирует осуществить за счет финансовой помощи своих партнеров - МВФ, США и ЕС.Во вторник кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 года предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.По его словам, МВФ пообещал выделить 1,4 миллиарда долларов, ЕС до конца года предоставит восемь миллиардов евро макрофинансовой помощи до конца года. Еще 11,7 миллиардов может выделить США."Такая поддержка позволит стабильно завершить этот год. И мы работаем, чтобы активное финансовое сотрудничество с партнерами продолжалось и в следующем году", - отметил Шмыгаль.
https://ria.ru/20220909/pomosch-1815778760.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис шмыгаль, украина, киев, сша, мвф, евросоюз, экономика, в мире
Денис Шмыгаль, Украина, Киев, США, МВФ, Евросоюз, Экономика, В мире
17:35 14.09.2022
 
Киев хочет покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет иностранной помощи

Шмыгаль надеется, что МВФ, США и ЕС помогут Украине покрыть дефицит бюджета в 2023 году

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что покрытие дефицита бюджета в следующем году Киев планирует осуществить за счет финансовой помощи своих партнеров - МВФ, США и ЕС.
Во вторник кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 года предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
"Для покрытия дефицита государственного бюджета в следующем году планируется привлечение международной финансовой помощи и выпуск военных облигаций. Во время пресс-конференции подчеркнул, что Украина активно сотрудничает с тремя финансовыми партнерами: МВФ, Европейским Союзом и США", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, МВФ пообещал выделить 1,4 миллиарда долларов, ЕС до конца года предоставит восемь миллиардов евро макрофинансовой помощи до конца года. Еще 11,7 миллиардов может выделить США.
"Такая поддержка позволит стабильно завершить этот год. И мы работаем, чтобы активное финансовое сотрудничество с партнерами продолжалось и в следующем году", - отметил Шмыгаль.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 20:41
Бюджет военной помощи Украине рассчитан на два года, заявили в Пентагоне
 
Денис ШмыгальУкраинаКиевСШАМВФЕвросоюзЭкономикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала