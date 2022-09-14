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Киев хочет покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет иностранной помощи
Киев хочет покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет иностранной помощи - РИА Новости, 14.09.2022
Киев хочет покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет иностранной помощи
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что покрытие дефицита бюджета в следующем году Киев планирует осуществить за счет финансовой помощи своих партнеров - МВФ, РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:35
2022-09-14T17:35
2022-09-14T17:35
денис шмыгаль
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что покрытие дефицита бюджета в следующем году Киев планирует осуществить за счет финансовой помощи своих партнеров - МВФ, США и ЕС.Во вторник кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 года предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.По его словам, МВФ пообещал выделить 1,4 миллиарда долларов, ЕС до конца года предоставит восемь миллиардов евро макрофинансовой помощи до конца года. Еще 11,7 миллиардов может выделить США."Такая поддержка позволит стабильно завершить этот год. И мы работаем, чтобы активное финансовое сотрудничество с партнерами продолжалось и в следующем году", - отметил Шмыгаль.
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денис шмыгаль, украина, киев, сша, мвф, евросоюз, экономика, в мире
Денис Шмыгаль, Украина, Киев, США, МВФ, Евросоюз, Экономика, В мире
Киев хочет покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет иностранной помощи
Шмыгаль надеется, что МВФ, США и ЕС помогут Украине покрыть дефицит бюджета в 2023 году
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил
, что покрытие дефицита бюджета в следующем году Киев планирует осуществить за счет финансовой помощи своих партнеров - МВФ, США и ЕС.
Во вторник кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 года предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
"Для покрытия дефицита государственного бюджета в следующем году планируется привлечение международной финансовой помощи и выпуск военных облигаций. Во время пресс-конференции подчеркнул, что Украина активно сотрудничает с тремя финансовыми партнерами: МВФ, Европейским Союзом и США", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, МВФ пообещал выделить 1,4 миллиарда долларов, ЕС до конца года предоставит восемь миллиардов евро макрофинансовой помощи до конца года. Еще 11,7 миллиардов может выделить США.
"Такая поддержка позволит стабильно завершить этот год. И мы работаем, чтобы активное финансовое сотрудничество с партнерами продолжалось и в следующем году", - отметил Шмыгаль.