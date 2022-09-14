https://ria.ru/20220914/ddos-ataka-1816735005.html
Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке
Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 14.09.2022
Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке
Сайт ОДКБ был взломан и подвергнут DDoS-атаке, сообщает пресс-служба секретариата организации. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:33
2022-09-14T14:33
2022-09-14T14:33
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МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Сайт ОДКБ был взломан и подвергнут DDoS-атаке, сообщает пресс-служба секретариата организации."13 сентября около 23.00 подвергся DDoS-атаке официальный сайт ОДКБ www.odkb-csto.org", - говорится в сообщении.Отмечается, что была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 7.00 14 сентября 2022 года доступ был невозможен."В настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных", - сообщает пресс-служба ОДКБ.
https://ria.ru/20220911/ddos-ataki-1816063423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, ОДКБ, Происшествия, Россия
Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке
Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке 13 сентября и был взломан
МИНСК, 14 сен – РИА Новости.
Сайт ОДКБ был взломан и подвергнут DDoS-атаке, сообщает
пресс-служба секретариата организации.
"13 сентября около 23.00 подвергся DDoS-атаке официальный сайт ОДКБ www.odkb-csto.org", - говорится в сообщении.
Отмечается, что была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 7.00 14 сентября 2022 года доступ был невозможен.
"В настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных", - сообщает пресс-служба ОДКБ.