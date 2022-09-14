https://ria.ru/20220914/ddos-ataka-1816735005.html

Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке

Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 14.09.2022

Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке

Сайт ОДКБ был взломан и подвергнут DDoS-атаке, сообщает пресс-служба секретариата организации. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:33

2022-09-14T14:33

2022-09-14T14:33

в мире

одкб

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173699_0:60:3162:1839_1920x0_80_0_0_42490809d0678454ecdb9d6c41ae99c7.jpg

МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Сайт ОДКБ был взломан и подвергнут DDoS-атаке, сообщает пресс-служба секретариата организации."13 сентября около 23.00 подвергся DDoS-атаке официальный сайт ОДКБ www.odkb-csto.org", - говорится в сообщении.Отмечается, что была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 7.00 14 сентября 2022 года доступ был невозможен."В настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных", - сообщает пресс-служба ОДКБ.

https://ria.ru/20220911/ddos-ataki-1816063423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, одкб, происшествия, россия