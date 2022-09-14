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Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 14.09.2022
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Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке
Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 14.09.2022
Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке
Сайт ОДКБ был взломан и подвергнут DDoS-атаке, сообщает пресс-служба секретариата организации. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:33
2022-09-14T14:33
в мире
одкб
происшествия
россия
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МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Сайт ОДКБ был взломан и подвергнут DDoS-атаке, сообщает пресс-служба секретариата организации."13 сентября около 23.00 подвергся DDoS-атаке официальный сайт ОДКБ www.odkb-csto.org", - говорится в сообщении.Отмечается, что была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 7.00 14 сентября 2022 года доступ был невозможен."В настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных", - сообщает пресс-служба ОДКБ.
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в мире, одкб, происшествия, россия
В мире, ОДКБ, Происшествия, Россия
14:33 14.09.2022
 
Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке

Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке 13 сентября и был взломан

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Сайт ОДКБ был взломан и подвергнут DDoS-атаке, сообщает пресс-служба секретариата организации.
"13 сентября около 23.00 подвергся DDoS-атаке официальный сайт ОДКБ www.odkb-csto.org", - говорится в сообщении.
Отмечается, что была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 7.00 14 сентября 2022 года доступ был невозможен.
"В настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных", - сообщает пресс-служба ОДКБ.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 23:06
В Минцифры заявили об успешном отражении всех DDOS-атак на систему ДЭГ
 
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