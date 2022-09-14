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Передачу персональных данных за рубеж предложили взять под контроль - РИА Новости, 14.09.2022
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Передачу персональных данных за рубеж предложили взять под контроль
Передачу персональных данных за рубеж предложили взять под контроль - РИА Новости, 14.09.2022
Передачу персональных данных за рубеж предложили взять под контроль
Минцифры России предложило установить порядок трансграничной передачи персональных данных граждан, следует из подготовленных министерством проектов, размещенных РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T23:12
2022-09-14T23:12
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минцифры России предложило установить порядок трансграничной передачи персональных данных граждан, следует из подготовленных министерством проектов, размещенных на федеральном портале проектов нормативных актов."Настоящий порядок определяет условия и случаи принятия решения ‎о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных по представлению уполномоченного органа. Решение о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных по представлению принимается Федеральной службой ‎по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор)", - говорится в первом проекте постановления.Во втором проекте постановления, также опубликованном в среду, устанавливаются условия и случаи запрещения или ограничения передачи данных граждан РФ за рубеж "в целях защиты (их - ред.) нравственности, здоровья, прав и законных интересов"."Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных направляет в Роскомнадзор и его территориальные органы по месту нахождения оператора уведомление о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных ... в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи", - говорится во втором проекте постановления.В последнем проекте Минцифры предложило установить случаи, при которых ‎к операторам, осуществляющим трансграничную передачу персональных данных, не требуется уведомлять об этом Роскомнадзор, а также случаи, при которых не применяются решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных.В тексте уточняется, что операторы могут не уведомлять уполномоченный орган о трансграничной передаче данных за рубеж в случае осуществления международных воздушных и морских перевозок, железнодорожного и автомобильного сообщения, обеспечения транспортной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обороны, оказания правовой помощи по гражданским, семейным, административным и уголовным делам.
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
23:12 14.09.2022
 
Передачу персональных данных за рубеж предложили взять под контроль

Минцифры предложило установить правила передачи персональных данных за рубеж

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДевушка сканирует паспорт
Девушка сканирует паспорт - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минцифры России предложило установить порядок трансграничной передачи персональных данных граждан, следует из подготовленных министерством проектов, размещенных на федеральном портале проектов нормативных актов.
"Настоящий порядок определяет условия и случаи принятия решения ‎о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных по представлению уполномоченного органа. Решение о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных по представлению принимается Федеральной службой ‎по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор)", - говорится в первом проекте постановления.
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Во втором проекте постановления, также опубликованном в среду, устанавливаются условия и случаи запрещения или ограничения передачи данных граждан РФ за рубеж "в целях защиты (их - ред.) нравственности, здоровья, прав и законных интересов".
"Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных направляет в Роскомнадзор и его территориальные органы по месту нахождения оператора уведомление о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных ... в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи", - говорится во втором проекте постановления.
В последнем проекте Минцифры предложило установить случаи, при которых ‎к операторам, осуществляющим трансграничную передачу персональных данных, не требуется уведомлять об этом Роскомнадзор, а также случаи, при которых не применяются решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных.
В тексте уточняется, что операторы могут не уведомлять уполномоченный орган о трансграничной передаче данных за рубеж в случае осуществления международных воздушных и морских перевозок, железнодорожного и автомобильного сообщения, обеспечения транспортной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обороны, оказания правовой помощи по гражданским, семейным, административным и уголовным делам.
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