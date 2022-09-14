https://ria.ru/20220914/dannye-1816862950.html

Передачу персональных данных за рубеж предложили взять под контроль

Передачу персональных данных за рубеж предложили взять под контроль - РИА Новости, 14.09.2022

Передачу персональных данных за рубеж предложили взять под контроль

Минцифры России предложило установить порядок трансграничной передачи персональных данных граждан, следует из подготовленных министерством проектов, размещенных РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T23:12

2022-09-14T23:12

2022-09-14T23:12

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минцифры России предложило установить порядок трансграничной передачи персональных данных граждан, следует из подготовленных министерством проектов, размещенных на федеральном портале проектов нормативных актов."Настоящий порядок определяет условия и случаи принятия решения ‎о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных по представлению уполномоченного органа. Решение о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных по представлению принимается Федеральной службой ‎по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор)", - говорится в первом проекте постановления.Во втором проекте постановления, также опубликованном в среду, устанавливаются условия и случаи запрещения или ограничения передачи данных граждан РФ за рубеж "в целях защиты (их - ред.) нравственности, здоровья, прав и законных интересов"."Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных направляет в Роскомнадзор и его территориальные органы по месту нахождения оператора уведомление о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных ... в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи", - говорится во втором проекте постановления.В последнем проекте Минцифры предложило установить случаи, при которых ‎к операторам, осуществляющим трансграничную передачу персональных данных, не требуется уведомлять об этом Роскомнадзор, а также случаи, при которых не применяются решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных.В тексте уточняется, что операторы могут не уведомлять уполномоченный орган о трансграничной передаче данных за рубеж в случае осуществления международных воздушных и морских перевозок, железнодорожного и автомобильного сообщения, обеспечения транспортной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обороны, оказания правовой помощи по гражданским, семейным, административным и уголовным делам.

https://ria.ru/20220831/gosuslugi-1813556861.html

https://ria.ru/20220831/dannye-1813320271.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)