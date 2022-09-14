https://ria.ru/20220914/danchenko-1816626282.html

Данченко, проходящий по делу о связях Трампа, был осведомителем ФБР

Данченко, проходящий по делу о связях Трампа, был осведомителем ФБР - РИА Новости, 14.09.2022

Данченко, проходящий по делу о связях Трампа, был осведомителем ФБР

Гражданин РФ Игорь Данченко, которого ФБР обвиняет в даче ложных показаний по делу о "российских связях" экс-президента США Дональда Трампа, был платным... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T05:35

2022-09-14T05:35

2022-09-14T06:16

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Гражданин РФ Игорь Данченко, которого ФБР обвиняет в даче ложных показаний по делу о "российских связях" экс-президента США Дональда Трампа, был платным осведомителем бюро, указывается в судебных документах.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. Теперь в США идет судебный процесс против Данченко, которого ФБР обвиняет в даче ложных показаний по делу о "российских связях" Трампа. Обвинение утверждает, что Данченко солгал ФБР по поводу источников переданных Стилу сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".Согласно документу, Данченко предоставлял данные экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу, подготовившему на их основе материалы досье, на которые опирались власти США в расследования якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией.Трамп уже отреагировал на опубликованный документ, назвав его "бомбой"."ФБР платила людям, чтобы украсть у меня президентские выборы 2020 года. Такого еще не было в истории нашей страны - и что, мы должны доверить им документы, которые они незаконно забрали из моего дома, Мар-а-Лаго? Они не вызывают доверия", - написал он в соцсети Truth Social.Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Washington Post писала, что сотрудники ФБР в ходе обыска в имении Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить бумаги, связанные с ядерным оружием.

https://ria.ru/20211110/danchenko-1758441384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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