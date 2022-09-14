https://ria.ru/20220914/chempionat-1816697005.html

Старт "Чемпионату Победителей" будет дан 17 сентября

Старт "Чемпионату Победителей" будет дан 17 сентября - РИА Новости, 14.09.2022

Старт "Чемпионату Победителей" будет дан 17 сентября

В России 17 сентября 2022 года начнется проведение детского футбольного турнира “Чемпионат Победителей”, говорится в сообщении благотворительного фонда “Ветер... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:49

2022-09-14T12:49

2022-09-14T12:49

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В России 17 сентября 2022 года начнется проведение детского футбольного турнира “Чемпионат Победителей”, говорится в сообщении благотворительного фонда “Ветер Добрых Перемен”, который выступил организатором мероприятия.Чемпионат пройдет под эгидой Российского футбольного союза при спонсорской поддержке БФ “Ренова” и АО “Росэнергоатом”.8 детских команд выйдут на футбольное поле подмосковного стадиона “Родина”, чтобы побороться за первую из восьми путевок в суперфинал, который состоится в Москве в сентябре 2023 года, а также чтобы сыграть гала-матч со звездами российского футбола и получить воспоминания и опыт на всю жизнь.Торжественная церемония открытия начнется в 11:45 по московскому времени. После торжественного открытия, детей ждут матчи между собой. 8 команд будут поделены на 2 группы по 4 команды в каждой. По окончанию группового будут проведены матчи плей-офф, где и будет выявлен победитель и победители, потому что для нас все дети победители. Они могут проиграть сопернику по счету, но они победили, потому что выбрали спорт.Как только прозвучит свисток, который зафиксирует окончание финального матча, детей ждет гала-матч, в котором им придется противостоять звездам российского футбола. Команда вице-президента БФ “Ветер Добрых Перемен”, обладателя Кубка УЕФА Евгения Алдонина постарается дать бой юным футболистам. Состав команды более чем внушительный! Вместе с ним на поле выйдут Динияр Билялетдинов, Роман Павлюченко, Дмитрий Булыкин, Андрей Каряка и другие известные футболисты.Завершится мероприятие торжественной церемонией закрытия, все дети получат кубки и медали от наших футболистов, автографы, призы и подарки, а также фотографии на память.Также в рамках церемонии закрытия состоится торжественная передача эстафеты “Чемпионата Победителей” от Московской области к Республике Мордовия, где турнир пройдет 15 октября 2022 года на “Мордовия Арена”, то есть там, где еще совсем недавно играл Криштиану Роналду и другие звёзды мирового футбола. В передаче эстафеты Московскую область будет представлять министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы