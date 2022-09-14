https://ria.ru/20220914/chaplygin-1816668859.html

Новое медучреждение откроют в декабре в Чаплыгине в рамках нацпроекта

Новое медучреждение откроют в декабре в Чаплыгине в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.09.2022

Новое медучреждение откроют в декабре в Чаплыгине в рамках нацпроекта

Новое здание детской поликлиники и женской консультации откроется в декабре текущего года в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:20

2022-09-14T11:20

2022-09-14T11:20

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

общество

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ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Новое здание детской поликлиники и женской консультации откроется в декабре текущего года в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, трёхэтажное здание уже готово. Сейчас идут отделочные работы, монтируются инженерные сети. На первом этаже расположатся регистратуры, на втором и третьем – медицинские кабинеты, комфортные и хорошо оборудованные.Артамонов отметил, что в новой поликлинике появится возможность посещать массаж и физиопроцедуры, в старой поликлинике таких кабинетов не было, малышей направляли в общее отделение."Это важный и долгожданный объект для жителей района. Радует, что подрядчик с большой ответственностью подошёл к реализации проекта. Уверен, что финальный результат будет отличным", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220914/chaplygin-1816665962.html

липецкая область

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Артем Смирнов

игорь артамонов, липецкая область, общество