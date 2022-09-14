https://ria.ru/20220914/chaplygin-1816668859.html
Новое медучреждение откроют в декабре в Чаплыгине в рамках нацпроекта
Новое медучреждение откроют в декабре в Чаплыгине в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.09.2022
Новое медучреждение откроют в декабре в Чаплыгине в рамках нацпроекта
Новое здание детской поликлиники и женской консультации откроется в декабре текущего года в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:20
2022-09-14T11:20
2022-09-14T11:20
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Новое здание детской поликлиники и женской консультации откроется в декабре текущего года в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, трёхэтажное здание уже готово. Сейчас идут отделочные работы, монтируются инженерные сети. На первом этаже расположатся регистратуры, на втором и третьем – медицинские кабинеты, комфортные и хорошо оборудованные.Артамонов отметил, что в новой поликлинике появится возможность посещать массаж и физиопроцедуры, в старой поликлинике таких кабинетов не было, малышей направляли в общее отделение."Это важный и долгожданный объект для жителей района. Радует, что подрядчик с большой ответственностью подошёл к реализации проекта. Уверен, что финальный результат будет отличным", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220914/chaplygin-1816665962.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Общество
ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Новое здание детской поликлиники и женской консультации откроется в декабре текущего года в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, трёхэтажное здание уже готово. Сейчас идут отделочные работы, монтируются инженерные сети. На первом этаже расположатся регистратуры, на втором и третьем – медицинские кабинеты, комфортные и хорошо оборудованные.
Артамонов отметил, что в новой поликлинике появится возможность посещать массаж и физиопроцедуры, в старой поликлинике таких кабинетов не было, малышей направляли в общее отделение.
"Это важный и долгожданный объект для жителей района. Радует, что подрядчик с большой ответственностью подошёл к реализации проекта. Уверен, что финальный результат будет отличным", – сказал Артамонов
.