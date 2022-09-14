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Новое медучреждение откроют в декабре в Чаплыгине в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.09.2022
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Липецкая область
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Новое медучреждение откроют в декабре в Чаплыгине в рамках нацпроекта
Новое медучреждение откроют в декабре в Чаплыгине в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.09.2022
Новое медучреждение откроют в декабре в Чаплыгине в рамках нацпроекта
Новое здание детской поликлиники и женской консультации откроется в декабре текущего года в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:20
2022-09-14T11:20
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Новое здание детской поликлиники и женской консультации откроется в декабре текущего года в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, трёхэтажное здание уже готово. Сейчас идут отделочные работы, монтируются инженерные сети. На первом этаже расположатся регистратуры, на втором и третьем – медицинские кабинеты, комфортные и хорошо оборудованные.Артамонов отметил, что в новой поликлинике появится возможность посещать массаж и физиопроцедуры, в старой поликлинике таких кабинетов не было, малышей направляли в общее отделение."Это важный и долгожданный объект для жителей района. Радует, что подрядчик с большой ответственностью подошёл к реализации проекта. Уверен, что финальный результат будет отличным", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Общество
11:20 14.09.2022
 

Новое медучреждение откроют в декабре в Чаплыгине в рамках нацпроекта

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Новое здание детской поликлиники и женской консультации откроется в декабре текущего года в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, трёхэтажное здание уже готово. Сейчас идут отделочные работы, монтируются инженерные сети. На первом этаже расположатся регистратуры, на втором и третьем – медицинские кабинеты, комфортные и хорошо оборудованные.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 11:08Липецкая область
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Артамонов отметил, что в новой поликлинике появится возможность посещать массаж и физиопроцедуры, в старой поликлинике таких кабинетов не было, малышей направляли в общее отделение.
"Это важный и долгожданный объект для жителей района. Радует, что подрядчик с большой ответственностью подошёл к реализации проекта. Уверен, что финальный результат будет отличным", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
 
 
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