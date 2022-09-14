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Городской парк в Чаплыгине реконструировали в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.09.2022
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Липецкая область
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Городской парк в Чаплыгине реконструировали в рамках нацпроекта
Городской парк в Чаплыгине реконструировали в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.09.2022
Городской парк в Чаплыгине реконструировали в рамках нацпроекта
Городской парк в городе Чаплыгин Липецкой области преобразился в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:08
2022-09-14T11:08
липецкая область
игорь артамонов
благоустройство
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ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Городской парк в городе Чаплыгин Липецкой области преобразился в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, проект получился интересным и современным. В парке появились прогулочные зоны, арки с подсветкой, детские площадки, малые архитектурные формы и новое освещение, а для безопасности отдыхающих установили современные системы видеонаблюдения.Артамонов отметил, что на следующий год в Чаплыгине запланировано благоустройство площади Октябрьской революции. Это - событийный центр города и одно из любимых мест отдыха жителей.Чаплыгин за победу в конкурсе Минстроя России получил 70 миллионов рублей из федерального бюджета. "Город Чаплыгин и весь район заметно изменились в лучшую сторону. Жителям нравится, туристы приезжают. Продолжим преображать наши муниципалитеты и дальше", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, благоустройство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Благоустройство
11:08 14.09.2022
 

Городской парк в Чаплыгине реконструировали в рамках нацпроекта

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
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ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Городской парк в городе Чаплыгин Липецкой области преобразился в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, проект получился интересным и современным. В парке появились прогулочные зоны, арки с подсветкой, детские площадки, малые архитектурные формы и новое освещение, а для безопасности отдыхающих установили современные системы видеонаблюдения.
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Артамонов отметил, что на следующий год в Чаплыгине запланировано благоустройство площади Октябрьской революции. Это - событийный центр города и одно из любимых мест отдыха жителей.
Чаплыгин за победу в конкурсе Минстроя России получил 70 миллионов рублей из федерального бюджета.
"Город Чаплыгин и весь район заметно изменились в лучшую сторону. Жителям нравится, туристы приезжают. Продолжим преображать наши муниципалитеты и дальше", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновБлагоустройство
 
 
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