https://ria.ru/20220914/chaplygin-1816665962.html
Городской парк в Чаплыгине реконструировали в рамках нацпроекта
Городской парк в Чаплыгине реконструировали в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.09.2022
Городской парк в Чаплыгине реконструировали в рамках нацпроекта
Городской парк в городе Чаплыгин Липецкой области преобразился в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:08
2022-09-14T11:08
2022-09-14T11:08
липецкая область
игорь артамонов
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_0:211:3180:2000_1920x0_80_0_0_f0229faca432593cfc0d7d8f3ba43bf6.jpg
ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Городской парк в городе Чаплыгин Липецкой области преобразился в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, проект получился интересным и современным. В парке появились прогулочные зоны, арки с подсветкой, детские площадки, малые архитектурные формы и новое освещение, а для безопасности отдыхающих установили современные системы видеонаблюдения.Артамонов отметил, что на следующий год в Чаплыгине запланировано благоустройство площади Октябрьской революции. Это - событийный центр города и одно из любимых мест отдыха жителей.Чаплыгин за победу в конкурсе Минстроя России получил 70 миллионов рублей из федерального бюджета. "Город Чаплыгин и весь район заметно изменились в лучшую сторону. Жителям нравится, туристы приезжают. Продолжим преображать наши муниципалитеты и дальше", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220913/skver-1816585553.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_4938ddf1b2fce977772fee5ca4ad89e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, благоустройство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Благоустройство
ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Городской парк в городе Чаплыгин Липецкой области преобразился в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, проект получился интересным и современным. В парке появились прогулочные зоны, арки с подсветкой, детские площадки, малые архитектурные формы и новое освещение, а для безопасности отдыхающих установили современные системы видеонаблюдения.
Артамонов отметил, что на следующий год в Чаплыгине запланировано благоустройство площади Октябрьской революции. Это - событийный центр города и одно из любимых мест отдыха жителей.
Чаплыгин за победу в конкурсе Минстроя России
получил 70 миллионов рублей из федерального бюджета.
"Город Чаплыгин и весь район заметно изменились в лучшую сторону. Жителям нравится, туристы приезжают. Продолжим преображать наши муниципалитеты и дальше", – сказал Артамонов.