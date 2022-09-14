https://ria.ru/20220914/chaplygin-1816665962.html

Городской парк в Чаплыгине реконструировали в рамках нацпроекта

Городской парк в Чаплыгине реконструировали в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.09.2022

Городской парк в Чаплыгине реконструировали в рамках нацпроекта

Городской парк в городе Чаплыгин Липецкой области преобразился в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:08

2022-09-14T11:08

2022-09-14T11:08

липецкая область

игорь артамонов

благоустройство

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ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Городской парк в городе Чаплыгин Липецкой области преобразился в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, проект получился интересным и современным. В парке появились прогулочные зоны, арки с подсветкой, детские площадки, малые архитектурные формы и новое освещение, а для безопасности отдыхающих установили современные системы видеонаблюдения.Артамонов отметил, что на следующий год в Чаплыгине запланировано благоустройство площади Октябрьской революции. Это - событийный центр города и одно из любимых мест отдыха жителей.Чаплыгин за победу в конкурсе Минстроя России получил 70 миллионов рублей из федерального бюджета. "Город Чаплыгин и весь район заметно изменились в лучшую сторону. Жителям нравится, туристы приезжают. Продолжим преображать наши муниципалитеты и дальше", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220913/skver-1816585553.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, благоустройство