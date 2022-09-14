https://ria.ru/20220914/byudzhet-1816724521.html

Мишустин назвал цели нового бюджета

Мишустин назвал цели нового бюджета - РИА Новости, 14.09.2022

Мишустин назвал цели нового бюджета

Целью бюджета России на ближайшие три года должны стать развитие, реализация нацпроектов, перестройка экономики, создание новых рабочих мест и обеспечение... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:05

2022-09-14T14:05

2022-09-14T15:07

михаил мишустин

экономика

россия

бюджет

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Целью бюджета России на ближайшие три года должны стать развитие, реализация нацпроектов, перестройка экономики, создание новых рабочих мест и обеспечение макроэкономической стабильности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду глава кабмина провел совещание, посвященное работе над проектом федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.Мишустин отметил, что приоритеты нового бюджета были определены президентом РФ в понедельник на совещании по экономическим вопросам."Напомню - это нацеленность на развитие, реализацию национальных проектов в интересах наших людей, формирование условий для дальнейшей структурной перестройки, для роста экономической активности, развития инфраструктуры в регионах и, конечно, создание рабочих мест и в целом сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости", - сказал глава правительства.Он выразил уверенность, что опыт работы правительства, накопленный за многие годы, позволят справиться с обозначенными задачами. "У нас достаточно ресурсов, чтобы после определенного периода адаптации возобновить поступательное развитие. Для этого каждый рубль бюджета должен расходоваться максимально эффективно. Стимулировать деловую активность, с одной стороны, и помогать людям, прежде всего наиболее уязвимым слоям населения, – с другой", - добавил премьер."Мы сегодня пройдемся по всем оставшимся развилкам в проекте главного финансового документа страны… Необходимо в кратчайшие сроки завершить работу над всем бюджетным пакетом, чтобы уже в начале следующей недели доложить об этом президенту, в том числе об исполнении его поручений, а затем рассмотреть на бюджетной комиссии, после чего принять на заседании правительства", - добавил он.

https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816194254.html

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Владимир Лаврентьев

михаил мишустин, экономика, россия, бюджет