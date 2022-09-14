https://ria.ru/20220914/borodino-1816644391.html
Историк объяснил отказ Кутузова от генерального сражения после Бородино
Историк объяснил отказ Кутузова от генерального сражения после Бородино - РИА Новости, 14.09.2022
Историк объяснил отказ Кутузова от генерального сражения после Бородино
Решение отказаться от нового генерального сражения у стен Москвы после Бородино было оправданным: в противном случае русская армия могла быть разбита и сброшена РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:33
2022-09-14T09:33
2022-09-14T09:33
москва
бородино
михаил голенищев-кутузов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96128/77/961287792_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_682a63beb32794b702ccbd3663c00793.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Решение отказаться от нового генерального сражения у стен Москвы после Бородино было оправданным: в противном случае русская армия могла быть разбита и сброшена в Москву-реку, заявил РИА Новости директор "Бородинской панорамы" Владимир Преснов.Ровно 210 лет назад, 14 сентября (2 сентября по старому стилю) 1812 года, по принятому накануне в Филях решению российского командования сдать Москву без боя, чтобы сохранить армию, войска и большая часть населения оставили город. При этом половина российских генералов изначально выступала за новое генеральное сражение у стен Москвы, однако главнокомандующий армии генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов оборвал заседание военного совета и приказал отступать, сдав Москву французам."С военной точки зрения решение оставить Москву не случайно, потому что наша армия была достаточно серьезно обескровлена после Бородинского сражения. Позиция, которую предлагали генералы, категорически не подходила, потому что войска могли быть просто сброшены в Москву-реку. Дальнейший ход истории показывает, что решение было принято верно – армия Наполеона была деморализована именно в Москве, потому что они вроде бы получили "бриллиант", но воспользоваться им не могли", - сказал Преснов.Историк пояснил, что в Москве перед Наполеоном встало сразу несколько неразрешимых вопросов – трудности со снабжением войск, а также проблемы с координацией между частями так называемой "армии двунадесяти языков" из разных стран Европы, которые не понимали друг друга и, оставленные в чужом сожженном городе, без боевых заданий занялись мародерством. Кроме того, российский император Александр I отказывался идти на мирные переговоры с Бонапартом."Фуражиры Наполеона, которые выезжали в окрестности города за провизией, сталкивались с противодействием партизан. К тому же мы привыкли называть армию Бонапарта французской, но ведь в ее состав входили и подразделения вассальных на тот момент стран: поляки, итальянцы, испанцы, выходцы из различных германских государств, и, естественно, они все не понимали друг друга. Начались серьезные проблемы с координацией и управлением подразделений, которые, будучи не заняты своим прямым предназначением, скатились в банальные грабежи и мародерство", - рассказал директор "Бородинской панорамы".Преснов подчеркнул, что в сложившейся ситуации, когда Наполеону реально подчинялась только его французская гвардия, Бонапарт начал осознавать, что с такой деморализованной армией ему "нет смысла" идти дальше на тогдашнюю столицу России - Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20220127/razvedka-1769729938.html
https://ria.ru/20220816/istoriya-1809873685.html
москва
бородино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96128/77/961287792_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_27c1c77590c9dd9d67a8d96cf3de5c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, бородино, михаил голенищев-кутузов
Москва, Бородино, Михаил Голенищев-Кутузов
Историк объяснил отказ Кутузова от генерального сражения после Бородино
Историк Преснов: сражение у Москвы после Бородино привело бы к уничтожению русской армии
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Решение отказаться от нового генерального сражения у стен Москвы после Бородино было оправданным: в противном случае русская армия могла быть разбита и сброшена в Москву-реку, заявил РИА Новости директор "Бородинской панорамы" Владимир Преснов.
Ровно 210 лет назад, 14 сентября (2 сентября по старому стилю) 1812 года, по принятому накануне в Филях решению российского командования сдать Москву без боя, чтобы сохранить армию, войска и большая часть населения оставили город. При этом половина российских генералов изначально выступала за новое генеральное сражение у стен Москвы, однако главнокомандующий армии генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов оборвал заседание военного совета и приказал отступать, сдав Москву французам.
"С военной точки зрения решение оставить Москву не случайно, потому что наша армия была достаточно серьезно обескровлена после Бородинского сражения. Позиция, которую предлагали генералы, категорически не подходила, потому что войска могли быть просто сброшены в Москву-реку. Дальнейший ход истории показывает, что решение было принято верно – армия Наполеона была деморализована именно в Москве, потому что они вроде бы получили "бриллиант", но воспользоваться им не могли", - сказал Преснов.
Историк пояснил, что в Москве перед Наполеоном встало сразу несколько неразрешимых вопросов – трудности со снабжением войск, а также проблемы с координацией между частями так называемой "армии двунадесяти языков" из разных стран Европы
, которые не понимали друг друга и, оставленные в чужом сожженном городе, без боевых заданий занялись мародерством. Кроме того, российский император Александр I
отказывался идти на мирные переговоры с Бонапартом.
"Фуражиры Наполеона, которые выезжали в окрестности города за провизией, сталкивались с противодействием партизан. К тому же мы привыкли называть армию Бонапарта французской, но ведь в ее состав входили и подразделения вассальных на тот момент стран: поляки, итальянцы, испанцы, выходцы из различных германских государств, и, естественно, они все не понимали друг друга. Начались серьезные проблемы с координацией и управлением подразделений, которые, будучи не заняты своим прямым предназначением, скатились в банальные грабежи и мародерство", - рассказал директор "Бородинской панорамы".
Преснов подчеркнул, что в сложившейся ситуации, когда Наполеону реально подчинялась только его французская гвардия, Бонапарт начал осознавать, что с такой деморализованной армией ему "нет смысла" идти дальше на тогдашнюю столицу России
- Санкт-Петербург
.