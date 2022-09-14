https://ria.ru/20220914/bolnye-1816645384.html

Москалькова предложила освобождать смертельно больных осужденных

Москалькова предложила освобождать смертельно больных осужденных - РИА Новости, 14.09.2022

Москалькова предложила освобождать смертельно больных осужденных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об инициативе разработки законопроекта о безусловном освобождении от наказания смертельно... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:41

2022-09-14T09:41

2022-09-14T09:41

общество

татьяна москалькова

россия

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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об инициативе разработки законопроекта о безусловном освобождении от наказания смертельно больных осужденных."Примеры ещё раз подтверждают нашу инициативу о разработке законопроекта о безусловном освобождении от наказания тяжелобольных. Суд сегодня освобождает 50%, это его усмотрение, они мотивируют тем, что, по мнению судьи, человек может совершить еще преступление, и вообще он не понес ту кару, которую должен был понести", - сказала Москалькова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе.Она сообщила, что работа в этом направлении продолжается и необходимо выделить из категории тяжелобольных тех, кто смертельно болен."Вместе с тем, мы продолжаем работу. Из тяжелобольных нужно вычленить смертельно больных и для них установить это правило о безусловном освобождении", - добавила Москалькова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220909/ubiytsy-1815602401.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, татьяна москалькова, россия