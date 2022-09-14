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Москалькова предложила освобождать смертельно больных осужденных - РИА Новости, 14.09.2022
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Москалькова предложила освобождать смертельно больных осужденных
Москалькова предложила освобождать смертельно больных осужденных - РИА Новости, 14.09.2022
Москалькова предложила освобождать смертельно больных осужденных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об инициативе разработки законопроекта о безусловном освобождении от наказания смертельно... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:41
2022-09-14T09:41
общество
татьяна москалькова
россия
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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об инициативе разработки законопроекта о безусловном освобождении от наказания смертельно больных осужденных."Примеры ещё раз подтверждают нашу инициативу о разработке законопроекта о безусловном освобождении от наказания тяжелобольных. Суд сегодня освобождает 50%, это его усмотрение, они мотивируют тем, что, по мнению судьи, человек может совершить еще преступление, и вообще он не понес ту кару, которую должен был понести", - сказала Москалькова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе.Она сообщила, что работа в этом направлении продолжается и необходимо выделить из категории тяжелобольных тех, кто смертельно болен."Вместе с тем, мы продолжаем работу. Из тяжелобольных нужно вычленить смертельно больных и для них установить это правило о безусловном освобождении", - добавила Москалькова.
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общество, татьяна москалькова, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Россия
09:41 14.09.2022
 
Москалькова предложила освобождать смертельно больных осужденных

Омбудсмен Москалькова предложила освобождать смертельно больных осужденных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об инициативе разработки законопроекта о безусловном освобождении от наказания смертельно больных осужденных.
"Примеры ещё раз подтверждают нашу инициативу о разработке законопроекта о безусловном освобождении от наказания тяжелобольных. Суд сегодня освобождает 50%, это его усмотрение, они мотивируют тем, что, по мнению судьи, человек может совершить еще преступление, и вообще он не понес ту кару, которую должен был понести", - сказала Москалькова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе.
Она сообщила, что работа в этом направлении продолжается и необходимо выделить из категории тяжелобольных тех, кто смертельно болен.
"Вместе с тем, мы продолжаем работу. Из тяжелобольных нужно вычленить смертельно больных и для них установить это правило о безусловном освобождении", - добавила Москалькова.

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