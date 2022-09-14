https://ria.ru/20220914/bobylev-1816737554.html

Бобылева назначили гендиректором "Госкорпорации по ОрВД"

Бобылева назначили гендиректором "Госкорпорации по ОрВД" - РИА Новости, 14.09.2022

Бобылева назначили гендиректором "Госкорпорации по ОрВД"

Новым гендиректором ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" ("Госкорпорация по ОрВД") стал экс-глава филиала "Аэронавигация Центральной... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:44

2022-09-14T14:44

2022-09-14T14:45

госкорпорация по организации воздушного движения в рф

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

александр нерадько

общество

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Новым гендиректором ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" ("Госкорпорация по ОрВД") стал экс-глава филиала "Аэронавигация Центральной Волги" Дмитрий Бобылев, сообщает Росавиация."Назначен новый генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Сегодня, 14 сентября, руководитель Росавиации Александр Нерадько представил коллективу ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" нового генерального директора Дмитрия Бобылева", - говорится в сообщении.Бобылев, отмечает ведомство, имеет профильное образование, в 1998 году окончил с отличием Санкт-Петербургскую академию гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением". Работал на различных должностях в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", в том числе руководил филиалом "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири" и до сентября 2022 года возглавлял филиал "Аэронавигация Центральной Волги". Кандидат технических наук.Нерадько подчеркнул, что руководству и коллективу предприятия нужно руководствоваться главными целями и задачами обслуживания воздушного движения - обеспечение безопасности полетов, предотвращение столкновений воздушных судов в воздушном пространстве и при маневрировании на аэродромах. Также необходимо обратить особое внимание на обеспечение информационной безопасности и защите инфосистем, так как ФГУП - высокотехнологичное предприятие. Следует приложить максимальные усилия для перехода на отечественные оборудование, технологии и программное обеспечение, принять дополнительные меры по защите инфосистем от несанкционированного вмешательства.Нерадько проинформировал о решениях правительства РФ по предоставлению в 2022 году субсидий предприятию для поддержания его эксплуатационной деятельности. В этой связи важно продолжить мероприятия по оптимизации деятельности ФГУП и направить субсидии на установленные цели. "Это наша общая задача следить за тем, чтобы не произошло нецелевое расходование этих средств", - подчеркнул глава Росавиации."Генеральный директор ФГУП "Госкорпорации по ОрВД" поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что коллектив предприятия профессионален и нацелен решить все поставленные Росавиацией, Минтрансом и правительством РФ задачи", - отмечает Росавиация.

https://ria.ru/20220829/rosaviatsiya-1812811208.html

https://ria.ru/20220827/reysy-1812594395.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госкорпорация по организации воздушного движения в рф, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр нерадько, общество