На шествие в Баку вышли десятки людей, скандирующих патриотические лозунги
На шествие в Баку вышли десятки людей, скандирующих патриотические лозунги
© Sputnik / Мурад Оруджев
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
БАКУ, 14 сен - РИА Новости. Десятки людей вышли на шествие на улицах Баку, толпа скандирует патриотические лозунги, передает корреспондент РИА Новости.
Пользователи в соцсетях отмечают, что шествие проводится в память о военнослужащих, погибших в результате последних событий на армяно-азербайджанской границе.
Толпа скандирует патриотические лозунги.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.