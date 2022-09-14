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На шествие в Баку вышли десятки людей, скандирующих патриотические лозунги

На шествие в Баку вышли десятки людей, скандирующих патриотические лозунги - РИА Новости, 14.09.2022

На шествие в Баку вышли десятки людей, скандирующих патриотические лозунги

Десятки людей вышли на шествие на улицах Баку, толпа скандирует патриотические лозунги, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T23:26

2022-09-14T23:26

2022-09-14T23:26

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БАКУ, 14 сен - РИА Новости. Десятки людей вышли на шествие на улицах Баку, толпа скандирует патриотические лозунги, передает корреспондент РИА Новости.Пользователи в соцсетях отмечают, что шествие проводится в память о военнослужащих, погибших в результате последних событий на армяно-азербайджанской границе.Толпа скандирует патриотические лозунги.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220914/peremirie-1816652649.html

https://ria.ru/20220913/azerbaydzhan-1816483540.html

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