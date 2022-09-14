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Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня - РИА Новости, 14.09.2022
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Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня
Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня - РИА Новости, 14.09.2022
Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня
Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:00
2022-09-14T19:24
в мире
азербайджан
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского МИД."Баку в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. По словам главы МИД Азербайджана, обострение ситуации и дестабилизация не в интересах нашей страны. Спецпредставитель Михаил Швыдкой в свою очередь выразил надежду на прекращение столкновений", - говорится в сообщении МИД.Кроме того, Байрамов и Швыдкой обсудили в среду в Баку эскалацию на армяно-азербайджанской границе, указали в ведомстве.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220914/armeniya-1816803782.html
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в мире, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
19:00 14.09.2022 (обновлено: 19:24 14.09.2022)
 
Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня

МИД Азербайджана предложил Армении гуманитарное прекращение огня

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского МИД.
"Баку в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. По словам главы МИД Азербайджана, обострение ситуации и дестабилизация не в интересах нашей страны. Спецпредставитель Михаил Швыдкой в свою очередь выразил надежду на прекращение столкновений", - говорится в сообщении МИД.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 17:53
Пашинян заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира
Кроме того, Байрамов и Швыдкой обсудили в среду в Баку эскалацию на армяно-азербайджанской границе, указали в ведомстве.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 17:35
Пашинян назвал заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ эффективным
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
 
В миреАзербайджанАрменияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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