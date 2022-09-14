Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле автотехники ВС России
Минобороны Азербайджана отвергло обвинения Армении в обстреле автотехники ВС России
Военнослужащие Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны об обстреле военного объекта и автотехники российских ВС.
"Информация, распространяемая армянской стороной о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по военному объекту и автомобильной технике российских Вооруженных сил в Гегаркуникской области, является абсолютно ложной и не отражает действительности. Распространяя такую информацию, армянская сторона преследует цель придать международный подтекст широкомасштабным провокациям, совершаемым на азербайджано-армянской государственной границе, и превратить Организацию Договора о коллективной безопасности в инструмент своих грязных деяний", - отмечается в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
13 сентября, 21:37Минск предложил отправить генсека ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.