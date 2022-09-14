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Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле автотехники ВС России - РИА Новости, 14.09.2022
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Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле автотехники ВС России
Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле автотехники ВС России - РИА Новости, 14.09.2022
Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле автотехники ВС России
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны об обстреле военного объекта и автотехники российских ВС. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:40
2022-09-14T16:40
в мире
армения
азербайджан
россия
одкб
вооруженные силы рф
ситуация на армяно-азербайджанской границе
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны об обстреле военного объекта и автотехники российских ВС.Ранее в среду министерство обороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле транспортного средства ФСБ России."Информация, распространяемая армянской стороной о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по военному объекту и автомобильной технике российских Вооруженных сил в Гегаркуникской области, является абсолютно ложной и не отражает действительности. Распространяя такую информацию, армянская сторона преследует цель придать международный подтекст широкомасштабным провокациям, совершаемым на азербайджано-армянской государственной границе, и превратить Организацию Договора о коллективной безопасности в инструмент своих грязных деяний", - отмечается в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220914/armeniya-1816777488.html
https://ria.ru/20220913/odkb-1816602623.html
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в мире, армения, азербайджан, россия, одкб, вооруженные силы рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, ОДКБ, Вооруженные силы РФ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
16:40 14.09.2022
 
Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле автотехники ВС России

Минобороны Азербайджана отвергло обвинения Армении в обстреле автотехники ВС России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Азербайджана
Военнослужащие Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны об обстреле военного объекта и автотехники российских ВС.
Ранее в среду министерство обороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле транспортного средства ФСБ России.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 16:37
Пашинян оценил возможность введения военного положения в Армении
"Информация, распространяемая армянской стороной о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по военному объекту и автомобильной технике российских Вооруженных сил в Гегаркуникской области, является абсолютно ложной и не отражает действительности. Распространяя такую информацию, армянская сторона преследует цель придать международный подтекст широкомасштабным провокациям, совершаемым на азербайджано-армянской государственной границе, и превратить Организацию Договора о коллективной безопасности в инструмент своих грязных деяний", - отмечается в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 21:37
Минск предложил отправить генсека ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 13:04
Напряженность на границе Армении и Азербайджана остается, заявили в Кремле
 
В миреАрменияАзербайджанРоссияОДКБВооруженные силы РФСитуация на армяно-азербайджанской границеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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