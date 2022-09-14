https://ria.ru/20220914/avtobazy-1816703569.html

Горслужбы Москвы подготовили к зиме автомобильные базы коммунальной техники

Горслужбы Москвы подготовили к зиме автомобильные базы коммунальной техники - РИА Новости, 14.09.2022

Горслужбы Москвы подготовили к зиме автомобильные базы коммунальной техники

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:10

2022-09-14T13:10

2022-09-14T13:10

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegam-канале комплекса городского хозяйства.Сообщается, что на данный момент проведена подготовка контейнеров для хранения противогололедных материалов. Перед наступлением холодов их установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на пешеходных маршрутах.

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество