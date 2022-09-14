https://ria.ru/20220914/avtobazy-1816703569.html
Горслужбы Москвы подготовили к зиме автомобильные базы коммунальной техники
Горслужбы Москвы подготовили к зиме автомобильные базы коммунальной техники - РИА Новости, 14.09.2022
Горслужбы Москвы подготовили к зиме автомобильные базы коммунальной техники
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:10
2022-09-14T13:10
2022-09-14T13:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegam-канале комплекса городского хозяйства.Сообщается, что на данный момент проведена подготовка контейнеров для хранения противогололедных материалов. Перед наступлением холодов их установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на пешеходных маршрутах.
https://realty.ria.ru/20220912/moskva-1815715225.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Общество