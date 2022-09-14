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Горслужбы Москвы подготовили к зиме автомобильные базы коммунальной техники - РИА Новости, 14.09.2022
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Горслужбы Москвы подготовили к зиме автомобильные базы коммунальной техники
Горслужбы Москвы подготовили к зиме автомобильные базы коммунальной техники - РИА Новости, 14.09.2022
Горслужбы Москвы подготовили к зиме автомобильные базы коммунальной техники
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:10
2022-09-14T13:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegam-канале комплекса городского хозяйства.Сообщается, что на данный момент проведена подготовка контейнеров для хранения противогололедных материалов. Перед наступлением холодов их установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на пешеходных маршрутах.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Общество
13:10 14.09.2022
 

Горслужбы Москвы подготовили к зиме автомобильные базы коммунальной техники

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкКоммунальная техника
Коммунальная техника - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegam-канале комплекса городского хозяйства.
Сообщается, что на данный момент проведена подготовка контейнеров для хранения противогололедных материалов. Перед наступлением холодов их установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на пешеходных маршрутах.

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