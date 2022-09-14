https://ria.ru/20220914/armeniya-1816816975.html

Российским туристам рекомендовали не посещать приграничные районы Армении

Российским туристам рекомендовали не посещать приграничные районы Армении - РИА Новости, 14.09.2022

Российским туристам рекомендовали не посещать приграничные районы Армении

Посольство РФ в Армении рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в приграничные с Азербайджаном районы трех областей Армении. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:51

2022-09-14T18:51

2022-09-14T18:51

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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Армении рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в приграничные с Азербайджаном районы трех областей Армении."Посольство не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей Армении", - говорится в Telegram-канале дипмиссии.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220914/pashinyan-1816808532.html

https://ria.ru/20220914/pogranichniki-1816795623.html

https://ria.ru/20220914/armeniya-1816742167.html

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