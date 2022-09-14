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Российским туристам рекомендовали не посещать приграничные районы Армении - РИА Новости, 14.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220914/armeniya-1816816975.html
Российским туристам рекомендовали не посещать приграничные районы Армении
Российским туристам рекомендовали не посещать приграничные районы Армении - РИА Новости, 14.09.2022
Российским туристам рекомендовали не посещать приграничные районы Армении
Посольство РФ в Армении рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в приграничные с Азербайджаном районы трех областей Армении. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:51
2022-09-14T18:51
туризм
в мире
владимир путин
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Армении рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в приграничные с Азербайджаном районы трех областей Армении."Посольство не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей Армении", - говорится в Telegram-канале дипмиссии.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220914/pashinyan-1816808532.html
https://ria.ru/20220914/pogranichniki-1816795623.html
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в мире, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, россия, одкб, григорий карасин, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Россия, ОДКБ, Григорий Карасин, Туризм, Новости - Туризм
18:51 14.09.2022
 
Российским туристам рекомендовали не посещать приграничные районы Армении

Посольство рекомендовало российским туристам не посещать приграничные районы Армении

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Армении рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в приграничные с Азербайджаном районы трех областей Армении.
"Посольство не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей Армении", - говорится в Telegram-канале дипмиссии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 18:12
Пашинян отказался от участия в саммите ШОС из-за ситуации на границе
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Наблюдательный пункт российских пограничников в районе города Горис на юге Армении - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 17:29
Российские пограничники не пострадали на границе Армении и Азербайджана
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 15:02
Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России
 
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