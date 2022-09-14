https://ria.ru/20220914/armeniya-1816739851.html
Минобороны Армении заявило об обострении обстановки на границе
Минобороны Армении заявило об обострении обстановки на границе - РИА Новости, 14.09.2022
Минобороны Армении заявило об обострении обстановки на границе
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил в среду, что обстановка на границе с Азербайджаном обострилась. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:56
2022-09-14T14:56
2022-09-14T15:11
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335993_0:93:1803:1107_1920x0_80_0_0_a40deb4465edb58ce7ebcbf64b620a8d.jpg
ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил в среду, что обстановка на границе с Азербайджаном обострилась."Обстановка на границе вновь крайне обострилась. Начиная с 13.00 (12.00 мск) по всей протяженности границы от Сотка до Гориса наносятся интенсивные ракетно-артиллерийские удары, обстреливаются в том числе мирные населенные пункты", - сказал Торосян.По его словам, продолжаются также попытки продвижения азербайджанских войск.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
https://ria.ru/20220914/ceasefire-1816645948.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335993_102:0:1702:1200_1920x0_80_0_0_ffe62193a3e3797ca40b700de848095e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
14:56 14.09.2022 (обновлено: 15:11 14.09.2022)
Минобороны Армении заявило об обострении обстановки на границе
Минобороны Армении: обстановка на границе с Азербайджаном крайне обострилась
ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил в среду, что обстановка на границе с Азербайджаном обострилась.
"Обстановка на границе вновь крайне обострилась. Начиная с 13.00 (12.00 мск) по всей протяженности границы от Сотка до Гориса наносятся интенсивные ракетно-артиллерийские удары, обстреливаются в том числе мирные населенные пункты", - сказал Торосян.
По его словам, продолжаются также попытки продвижения азербайджанских войск.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване
заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном
). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку
заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин
, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина
и премьера Армении Никола Пашиняна
и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ
.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.