https://ria.ru/20220914/armeniya-1816739851.html

Минобороны Армении заявило об обострении обстановки на границе

Минобороны Армении заявило об обострении обстановки на границе - РИА Новости, 14.09.2022

Минобороны Армении заявило об обострении обстановки на границе

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил в среду, что обстановка на границе с Азербайджаном обострилась. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:56

2022-09-14T14:56

2022-09-14T15:11

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил в среду, что обстановка на границе с Азербайджаном обострилась."Обстановка на границе вновь крайне обострилась. Начиная с 13.00 (12.00 мск) по всей протяженности границы от Сотка до Гориса наносятся интенсивные ракетно-артиллерийские удары, обстреливаются в том числе мирные населенные пункты", - сказал Торосян.По его словам, продолжаются также попытки продвижения азербайджанских войск.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220914/ceasefire-1816645948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе