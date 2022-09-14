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Баку и Ереван находятся лишь в начале пути примирения, заявил МИД России - РИА Новости, 14.09.2022
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Баку и Ереван находятся лишь в начале пути примирения, заявил МИД России
Баку и Ереван находятся лишь в начале пути примирения, заявил МИД России - РИА Новости, 14.09.2022
Баку и Ереван находятся лишь в начале пути примирения, заявил МИД России
Азербайджан и Армения находятся только в начале пути примирения, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:08
2022-09-14T10:08
в мире
армения
азербайджан
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Азербайджан и Армения находятся только в начале пути примирения, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар."Очевидно, что мы находимся только в начале непростого пути примирения между двумя странами. Достижение устойчивых результатов потребует времени и существенных усилий с обеих сторон", - сказал он.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
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в мире, армения, азербайджан, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:08 14.09.2022
 
Баку и Ереван находятся лишь в начале пути примирения, заявил МИД России

Глава департамента МИД Гончар: Баку и Ереван находятся лишь в начале пути примирения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Азербайджан и Армения находятся только в начале пути примирения, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Очевидно, что мы находимся только в начале непростого пути примирения между двумя странами. Достижение устойчивых результатов потребует времени и существенных усилий с обеих сторон", - сказал он.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

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