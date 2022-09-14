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На Ставрополье пять человек пострадали при падении летательного аппарата - РИА Новости, 14.09.2022
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На Ставрополье пять человек пострадали при падении летательного аппарата
На Ставрополье пять человек пострадали при падении летательного аппарата - РИА Новости, 14.09.2022
На Ставрополье пять человек пострадали при падении летательного аппарата
Четверо взрослых и ребенок пострадали при крушении летательного аппарата на Ставрополье, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:17
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россия
владимир владимиров
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Четверо взрослых и ребенок пострадали при крушении летательного аппарата на Ставрополье, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.По словам главы региона, при работе на месте происшествия также пострадал пожарный, его госпитализировали с ожогами. Кроме того, за медицинской помощью обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок. За ними наблюдают врачи, подчеркнул Владимиров.
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россия, владимир владимиров, происшествия
Россия, Владимир Владимиров, Происшествия
19:17 14.09.2022 (обновлено: 19:54 14.09.2022)
 
На Ставрополье пять человек пострадали при падении летательного аппарата

На Ставрополье пять человек пострадали при падении неизвестного летательного аппарата

© Фото : Владимир Владимиров / Telegram На месте падения неизвестного летательного аппарата в Ставропольском крае
На месте падения неизвестного летательного аппарата в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Владимир Владимиров / Telegram
На месте падения неизвестного летательного аппарата в Ставропольском крае
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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Четверо взрослых и ребенок пострадали при крушении летательного аппарата на Ставрополье, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

"Сегодня в Туркменском округе произошла нештатная ситуация. В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. На место выехали экстренные службы, правоохранительные органы. Выполняются все необходимые процедуры. Есть пятеро пострадавших", — написал он.

По словам главы региона, при работе на месте происшествия также пострадал пожарный, его госпитализировали с ожогами. Кроме того, за медицинской помощью обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок. За ними наблюдают врачи, подчеркнул Владимиров.
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