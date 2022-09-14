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Турецкая авиакомпания продлила прямые рейсы из Петербурга в Анталью - РИА Новости, 14.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220914/antalya-1816759974.html
Турецкая авиакомпания продлила прямые рейсы из Петербурга в Анталью
Турецкая авиакомпания продлила прямые рейсы из Петербурга в Анталью - РИА Новости, 14.09.2022
Турецкая авиакомпания продлила прямые рейсы из Петербурга в Анталью
Полетная программа Turkish Airlines из Санкт-Петербурга в Анталью продлена на весь зимний сезон, сообщает TourDom.ru со ссылкой на туроператора. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:28
2022-09-14T15:51
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
санкт-петербург
turkish airlines
пулково (аэропорт)
отдых на море
куда можно лететь
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полетная программа Turkish Airlines из Санкт-Петербурга в Анталью продлена на весь зимний сезон, сообщает TourDom.ru со ссылкой на туроператора.Билеты на чартерные рейсы Turkish Airlines есть и в свободной продаже. Однако цены высокие. К примеру, слетать из города на Неве в Анталью и обратно на осенних каникулах можно за 90 тысяч рублей.Еще в расписании есть регулярные рейсы Pegasus из Пулково в аэропорты Стамбула. В осенние каникулы стоимость прямого перелета не самая низкая: туда-обратно около 90 тысяч рублей.
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новости - туризм, анталья (провинция), санкт-петербург, turkish airlines, пулково (аэропорт), отдых на море, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Санкт-Петербург, Turkish Airlines, Пулково (аэропорт), Отдых на море, куда можно лететь, Туризм
14:28 14.09.2022 (обновлено: 15:51 14.09.2022)
 
Турецкая авиакомпания продлила прямые рейсы из Петербурга в Анталью

Turkish Airlines продлили полетную программу из Санкт-Петербурга в Анталью

© Pixabay / yusufk53Пляж Капуташ, Анталья
Пляж Капуташ, Анталья - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Pixabay / yusufk53
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полетная программа Turkish Airlines из Санкт-Петербурга в Анталью продлена на весь зимний сезон, сообщает TourDom.ru со ссылкой на туроператора.
Билеты на чартерные рейсы Turkish Airlines есть и в свободной продаже. Однако цены высокие. К примеру, слетать из города на Неве в Анталью и обратно на осенних каникулах можно за 90 тысяч рублей.
Еще в расписании есть регулярные рейсы Pegasus из Пулково в аэропорты Стамбула. В осенние каникулы стоимость прямого перелета не самая низкая: туда-обратно около 90 тысяч рублей.

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