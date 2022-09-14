https://ria.ru/20220914/antalya-1816759974.html

Турецкая авиакомпания продлила прямые рейсы из Петербурга в Анталью

Турецкая авиакомпания продлила прямые рейсы из Петербурга в Анталью - РИА Новости, 14.09.2022

Турецкая авиакомпания продлила прямые рейсы из Петербурга в Анталью

Полетная программа Turkish Airlines из Санкт-Петербурга в Анталью продлена на весь зимний сезон, сообщает TourDom.ru со ссылкой на туроператора. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:28

2022-09-14T14:28

2022-09-14T15:51

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полетная программа Turkish Airlines из Санкт-Петербурга в Анталью продлена на весь зимний сезон, сообщает TourDom.ru со ссылкой на туроператора.Билеты на чартерные рейсы Turkish Airlines есть и в свободной продаже. Однако цены высокие. К примеру, слетать из города на Неве в Анталью и обратно на осенних каникулах можно за 90 тысяч рублей.Еще в расписании есть регулярные рейсы Pegasus из Пулково в аэропорты Стамбула. В осенние каникулы стоимость прямого перелета не самая низкая: туда-обратно около 90 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220906/kemer-1814074778.html

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новости - туризм, анталья (провинция), санкт-петербург, turkish airlines, пулково (аэропорт), отдых на море, куда можно лететь, туризм