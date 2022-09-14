https://ria.ru/20220914/amerika-1816571095.html

Америку погубят образованные либералки

Америку погубят образованные либералки - РИА Новости, 14.09.2022

Америку погубят образованные либералки

Приличный человек, то есть джентльмен, такого не напишет. Точнее, не даст своему комментарию настолько провокационный заголовок — "Почему образованные женщины... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:00

2022-09-14T08:00

2022-09-14T08:04

авторы

сша

америка

нэнси пелоси

камала харрис

дональд трамп

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Приличный человек, то есть джентльмен, такого не напишет. Точнее, не даст своему комментарию настолько провокационный заголовок — "Почему образованные женщины либеральных взглядов представляют собой настоящую угрозу для нашей республики". Но материал такой появился, на сайте American Thinker. И из него выясняется, что вообще-то смысл не в том, чтобы лишний раз обидеть женщин, речь всего-навсего о "ядерном электорате" партии демократов.Кто будет голосовать за нее, хотя во главе страны демократ-инвалид, а вторым и третьим номерами в очереди на занятие власти стоят странненькая Камала Харрис и страшненькая Нэнси Пелоси? И пусть в стране разгоняется инфляция, нелегальные мигранты превращаются в неконтролируемый поток, а преступность на улицах зашкаливает. Голосовать за такую власть все равно будет вот эта социальная категория — "женщины с образованием" (колледж или университет) и с либеральными (они же "прогрессивные") взглядами. Более того, их процент, по опросам, выше, чем в 2016 году, когда страна избирала Дональда Трампа.Вообще-то здесь у нас опрос от апреля месяца, а новое — оно в цитируемых автором свежих исследованиях по нескольким странам насчет того, что представляют собой женщины из упомянутой категории. Но сначала отметим нечто предельно важное: в США началась "битва опросов" и прочая обработка мозгов перед выборами в конгресс в ноябре.Это давно знакомый феномен. В том же 2016 году, накануне выборов, демократы пытались деморализовать своих противников опросами и прочими данными насчет того, что страна обвально проголосует за Хиллари Клинтон, — мамой клянусь. А получилось как-то по-другому.Но иначе сегодня и быть не может: демократы, опираясь на свой административный и информационный ресурс, пошли в психическую атаку по всем фронтам. И если весной всем было понятно, что республиканцы не могут не захватить обе палаты парламента и парализовать этим администрацию, то сегодня никто уже ни в чем не уверен. В каждом выпуске ведущих изданий вы можете прочитать по нескольку материалов с заголовками не то чтобы "республиканцы теряют позиции", а вот так: "почему республиканцы теряют позиции". Война как война. И когда война принимает такие масштабы, в ноябре действительно может произойти что угодно.Но вернемся к нашим женщинам, которых исследуют не только в США. Портрет получается следующий: оказывается, согласно множеству исследований, такие женщины сильно отстают от мужчин по части знаний о политике, то есть просто по показателю информированности о каких-либо событиях или трендах. Далее, есть исследования, показывающие, что по части политической информированности женщины отстают от мужчин (да еще и на 30 процентов) не везде, а в первую очередь в тех странах, где дальше всего продвинулась борьба за равенство полов. То есть в Великобритании, США и Канаде женщины гораздо хуже разбираются в политике, чем в куда более консервативных Италии, Греции и Южной Корее.Ну мы же говорили, что джентльмены не будут о таких вещах даже упоминать? А они не только упоминают, а исследуют этот феномен и дальше выстраивают уже не политический, а личный портрет тех самых, "либеральных и с образованием". Получается нечто печальное: среди образованных женщин с каждым годом все меньше процент замужних, а выходят они замуж — в США — сейчас в среднем в 28,6 года. При этом год назад в колледжах было вдвое больше женщин, чем мужчин, и еще: в ведущих университетах страны преподают почти одни демократы.Здесь пора сказать, что автор этого недоброго материала в своем жестоком заголовке слово "образованные" берет в кавычки. И еще надо сказать, что в том же издании можно прочитать соображения другого человека, который описывает, что такое сегодняшнее образование в США и не только там: "идиотизация, дошедшая до финальной стадии". Да, собственно, вся консервативная Америка об этом уже годами пишет — что дальше сфере образования некуда деградировать.И вот мы читаем даже не какие-то новые факты, а авторский приговор тому, до чего дошло дело. А именно — в условные 60-е (когда в США все было вроде бы хорошо) обучение означало процесс передачи знаний, так же как объяснение, как эти знания и дальше получать и обрабатывать. А сегодня в классе не учат, а "развлекают". Прогрессивная система обучения не требует дисциплины, упорного формирования человека, она должна именно "развлекать".В целом прогрессивную систему обучения автор называет "школой дебилизации". Та логика и те знания, которые вбивают в голову детей сегодня, в прежней прекрасной Америке считались бы признаками необразованности.А дальше автор выносит еще один приговор: "прогрессивное образование" готовит детей к тому, чтобы жить в мире, где правила будут диктовать глобалисты, правила эти сами и сочиняющие. Набирает силу тоталитарный мир, где уже шесть поколений (или еще больше) отупели настолько, что тупыми выглядят даже лидеры мнений и государств, которые бешено пытаются этот мир переделать. А ведь старая добрая Америка создавалась не для того, чтобы стать лидером мира тупых рабов, руководимых тупыми хозяевами.И единственное, чего в статье нет, — это рассуждений о том, почему первой жертвой отупения стали именно женщины. Хотя никто не оспаривает тот факт, что в Америке они остаются главным отрядом избирателей Демпартии. Вообще-то было бы интересно расследовать скорее другое — почему мужчины проявили здесь больше сопротивляемости. То ли плохо учились, то ли у них просто от природы характер более вредный.В любом случае разговоры о том, что именно либеральные женщины с дипломом голосуют так или иначе на их выборах — это интересное занятие под названием "изучение США". А вот разбирательство по части "прогрессивных" и "традиционных" систем обучения — это занятие гораздо более полезное, потому что касается уже не США или Запада, а нас. И хочется думать, что разговор о внимательном рассмотрении советской и послесоветской систем образования у нас только начинается.

https://ria.ru/20220909/politika-1815466622.html

https://ria.ru/20210630/kharris-1739290019.html

https://ria.ru/20220829/ssha-1812997653.html

https://ria.ru/20220807/tramp-1807815370.html

сша

америка

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авторы, сша, америка, нэнси пелоси, камала харрис, дональд трамп