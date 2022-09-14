https://ria.ru/20220914/amerika-1816571095.html
Америку погубят образованные либералки
Америку погубят образованные либералки - РИА Новости, 14.09.2022
Америку погубят образованные либералки
Приличный человек, то есть джентльмен, такого не напишет. Точнее, не даст своему комментарию настолько провокационный заголовок — "Почему образованные женщины... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T08:00
2022-09-14T08:00
2022-09-14T08:04
авторы
сша
америка
нэнси пелоси
камала харрис
дональд трамп
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566583_188:165:2532:1483_1920x0_80_0_0_e1dfaa78412e5e572edf86a0c69bb04c.jpg
Приличный человек, то есть джентльмен, такого не напишет. Точнее, не даст своему комментарию настолько провокационный заголовок — "Почему образованные женщины либеральных взглядов представляют собой настоящую угрозу для нашей республики". Но материал такой появился, на сайте American Thinker. И из него выясняется, что вообще-то смысл не в том, чтобы лишний раз обидеть женщин, речь всего-навсего о "ядерном электорате" партии демократов.Кто будет голосовать за нее, хотя во главе страны демократ-инвалид, а вторым и третьим номерами в очереди на занятие власти стоят странненькая Камала Харрис и страшненькая Нэнси Пелоси? И пусть в стране разгоняется инфляция, нелегальные мигранты превращаются в неконтролируемый поток, а преступность на улицах зашкаливает. Голосовать за такую власть все равно будет вот эта социальная категория — "женщины с образованием" (колледж или университет) и с либеральными (они же "прогрессивные") взглядами. Более того, их процент, по опросам, выше, чем в 2016 году, когда страна избирала Дональда Трампа.Вообще-то здесь у нас опрос от апреля месяца, а новое — оно в цитируемых автором свежих исследованиях по нескольким странам насчет того, что представляют собой женщины из упомянутой категории. Но сначала отметим нечто предельно важное: в США началась "битва опросов" и прочая обработка мозгов перед выборами в конгресс в ноябре.Это давно знакомый феномен. В том же 2016 году, накануне выборов, демократы пытались деморализовать своих противников опросами и прочими данными насчет того, что страна обвально проголосует за Хиллари Клинтон, — мамой клянусь. А получилось как-то по-другому.Но иначе сегодня и быть не может: демократы, опираясь на свой административный и информационный ресурс, пошли в психическую атаку по всем фронтам. И если весной всем было понятно, что республиканцы не могут не захватить обе палаты парламента и парализовать этим администрацию, то сегодня никто уже ни в чем не уверен. В каждом выпуске ведущих изданий вы можете прочитать по нескольку материалов с заголовками не то чтобы "республиканцы теряют позиции", а вот так: "почему республиканцы теряют позиции". Война как война. И когда война принимает такие масштабы, в ноябре действительно может произойти что угодно.Но вернемся к нашим женщинам, которых исследуют не только в США. Портрет получается следующий: оказывается, согласно множеству исследований, такие женщины сильно отстают от мужчин по части знаний о политике, то есть просто по показателю информированности о каких-либо событиях или трендах. Далее, есть исследования, показывающие, что по части политической информированности женщины отстают от мужчин (да еще и на 30 процентов) не везде, а в первую очередь в тех странах, где дальше всего продвинулась борьба за равенство полов. То есть в Великобритании, США и Канаде женщины гораздо хуже разбираются в политике, чем в куда более консервативных Италии, Греции и Южной Корее.Ну мы же говорили, что джентльмены не будут о таких вещах даже упоминать? А они не только упоминают, а исследуют этот феномен и дальше выстраивают уже не политический, а личный портрет тех самых, "либеральных и с образованием". Получается нечто печальное: среди образованных женщин с каждым годом все меньше процент замужних, а выходят они замуж — в США — сейчас в среднем в 28,6 года. При этом год назад в колледжах было вдвое больше женщин, чем мужчин, и еще: в ведущих университетах страны преподают почти одни демократы.Здесь пора сказать, что автор этого недоброго материала в своем жестоком заголовке слово "образованные" берет в кавычки. И еще надо сказать, что в том же издании можно прочитать соображения другого человека, который описывает, что такое сегодняшнее образование в США и не только там: "идиотизация, дошедшая до финальной стадии". Да, собственно, вся консервативная Америка об этом уже годами пишет — что дальше сфере образования некуда деградировать.И вот мы читаем даже не какие-то новые факты, а авторский приговор тому, до чего дошло дело. А именно — в условные 60-е (когда в США все было вроде бы хорошо) обучение означало процесс передачи знаний, так же как объяснение, как эти знания и дальше получать и обрабатывать. А сегодня в классе не учат, а "развлекают". Прогрессивная система обучения не требует дисциплины, упорного формирования человека, она должна именно "развлекать".В целом прогрессивную систему обучения автор называет "школой дебилизации". Та логика и те знания, которые вбивают в голову детей сегодня, в прежней прекрасной Америке считались бы признаками необразованности.А дальше автор выносит еще один приговор: "прогрессивное образование" готовит детей к тому, чтобы жить в мире, где правила будут диктовать глобалисты, правила эти сами и сочиняющие. Набирает силу тоталитарный мир, где уже шесть поколений (или еще больше) отупели настолько, что тупыми выглядят даже лидеры мнений и государств, которые бешено пытаются этот мир переделать. А ведь старая добрая Америка создавалась не для того, чтобы стать лидером мира тупых рабов, руководимых тупыми хозяевами.И единственное, чего в статье нет, — это рассуждений о том, почему первой жертвой отупения стали именно женщины. Хотя никто не оспаривает тот факт, что в Америке они остаются главным отрядом избирателей Демпартии. Вообще-то было бы интересно расследовать скорее другое — почему мужчины проявили здесь больше сопротивляемости. То ли плохо учились, то ли у них просто от природы характер более вредный.В любом случае разговоры о том, что именно либеральные женщины с дипломом голосуют так или иначе на их выборах — это интересное занятие под названием "изучение США". А вот разбирательство по части "прогрессивных" и "традиционных" систем обучения — это занятие гораздо более полезное, потому что касается уже не США или Запада, а нас. И хочется думать, что разговор о внимательном рассмотрении советской и послесоветской систем образования у нас только начинается.
https://ria.ru/20220909/politika-1815466622.html
https://ria.ru/20210630/kharris-1739290019.html
https://ria.ru/20220829/ssha-1812997653.html
https://ria.ru/20220807/tramp-1807815370.html
сша
америка
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
авторы, сша, америка, нэнси пелоси, камала харрис, дональд трамп
Авторы, США, Америка, Нэнси Пелоси, Камала Харрис, Дональд Трамп
Приличный человек, то есть джентльмен, такого не напишет. Точнее, не даст своему комментарию
настолько провокационный заголовок — "Почему образованные женщины либеральных взглядов представляют собой настоящую угрозу для нашей республики". Но материал такой появился, на сайте American Thinker. И из него выясняется, что вообще-то смысл не в том, чтобы лишний раз обидеть женщин, речь всего-навсего о "ядерном электорате" партии демократов.
Кто будет голосовать за нее, хотя во главе страны демократ-инвалид, а вторым и третьим номерами в очереди на занятие власти стоят странненькая Камала Харрис
и страшненькая Нэнси Пелоси
? И пусть в стране разгоняется инфляция, нелегальные мигранты превращаются в неконтролируемый поток, а преступность на улицах зашкаливает. Голосовать за такую власть все равно будет вот эта социальная категория — "женщины с образованием" (колледж или университет) и с либеральными (они же "прогрессивные") взглядами. Более того, их процент, по опросам, выше, чем в 2016 году, когда страна избирала Дональда Трампа
.
Вообще-то здесь у нас опрос от апреля месяца, а новое — оно в цитируемых автором свежих исследованиях по нескольким странам насчет того, что представляют собой женщины из упомянутой категории. Но сначала отметим нечто предельно важное: в США
началась "битва опросов" и прочая обработка мозгов перед выборами в конгресс в ноябре.
Это давно знакомый феномен. В том же 2016 году, накануне выборов, демократы пытались деморализовать своих противников опросами и прочими данными насчет того, что страна обвально проголосует за Хиллари Клинтон
, — мамой клянусь. А получилось как-то по-другому.
Но иначе сегодня и быть не может: демократы, опираясь на свой административный и информационный ресурс, пошли в психическую атаку по всем фронтам. И если весной всем было понятно, что республиканцы не могут не захватить обе палаты парламента и парализовать этим администрацию, то сегодня никто уже ни в чем не уверен. В каждом выпуске ведущих изданий вы можете прочитать по нескольку материалов с заголовками не то чтобы "республиканцы теряют позиции", а вот так: "почему республиканцы теряют позиции". Война как война. И когда война принимает такие масштабы, в ноябре действительно может произойти что угодно.
Но вернемся к нашим женщинам, которых исследуют не только в США. Портрет получается следующий: оказывается, согласно множеству исследований, такие женщины сильно отстают от мужчин по части знаний о политике, то есть просто по показателю информированности о каких-либо событиях или трендах. Далее, есть исследования, показывающие, что по части политической информированности женщины отстают от мужчин (да еще и на 30 процентов) не везде, а в первую очередь в тех странах, где дальше всего продвинулась борьба за равенство полов. То есть в Великобритании
, США и Канаде
женщины гораздо хуже разбираются в политике, чем в куда более консервативных Италии
, Греции
и Южной Корее
.
Ну мы же говорили, что джентльмены не будут о таких вещах даже упоминать? А они не только упоминают, а исследуют этот феномен и дальше выстраивают уже не политический, а личный портрет тех самых, "либеральных и с образованием". Получается нечто печальное: среди образованных женщин с каждым годом все меньше процент замужних, а выходят они замуж — в США — сейчас в среднем в 28,6 года. При этом год назад в колледжах было вдвое больше женщин, чем мужчин, и еще: в ведущих университетах страны преподают почти одни демократы.
Здесь пора сказать, что автор этого недоброго материала в своем жестоком заголовке слово "образованные" берет в кавычки. И еще надо сказать, что в том же издании можно прочитать соображения другого человека, который описывает
, что такое сегодняшнее образование в США и не только там: "идиотизация, дошедшая до финальной стадии". Да, собственно, вся консервативная Америка об этом уже годами пишет — что дальше сфере образования некуда деградировать.
И вот мы читаем даже не какие-то новые факты, а авторский приговор тому, до чего дошло дело. А именно — в условные 60-е (когда в США все было вроде бы хорошо) обучение означало процесс передачи знаний, так же как объяснение, как эти знания и дальше получать и обрабатывать. А сегодня в классе не учат, а "развлекают". Прогрессивная система обучения не требует дисциплины, упорного формирования человека, она должна именно "развлекать".
В целом прогрессивную систему обучения автор называет "школой дебилизации". Та логика и те знания, которые вбивают в голову детей сегодня, в прежней прекрасной Америке считались бы признаками необразованности.
А дальше автор выносит еще один приговор: "прогрессивное образование" готовит детей к тому, чтобы жить в мире, где правила будут диктовать глобалисты, правила эти сами и сочиняющие. Набирает силу тоталитарный мир, где уже шесть поколений (или еще больше) отупели настолько, что тупыми выглядят даже лидеры мнений и государств, которые бешено пытаются этот мир переделать. А ведь старая добрая Америка создавалась не для того, чтобы стать лидером мира тупых рабов, руководимых тупыми хозяевами.
И единственное, чего в статье нет, — это рассуждений о том, почему первой жертвой отупения стали именно женщины. Хотя никто не оспаривает тот факт, что в Америке они остаются главным отрядом избирателей Демпартии. Вообще-то было бы интересно расследовать скорее другое — почему мужчины проявили здесь больше сопротивляемости. То ли плохо учились, то ли у них просто от природы характер более вредный.
В любом случае разговоры о том, что именно либеральные женщины с дипломом голосуют так или иначе на их выборах — это интересное занятие под названием "изучение США". А вот разбирательство по части "прогрессивных" и "традиционных" систем обучения — это занятие гораздо более полезное, потому что касается уже не США или Запада, а нас. И хочется думать, что разговор о внимательном рассмотрении советской и послесоветской систем образования у нас только начинается.