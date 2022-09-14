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Гутерреш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/aes-1816819889.html
Гутерреш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
Гутерреш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.09.2022
Гутерреш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсудил в среду с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также предстоящую поездку миссии... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:59
2022-09-14T19:22
специальная военная операция на украине
оон
в мире
антониу гутерреш
россия
энергодар
донбасс
владимир путин
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ООН, 14 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсудил в среду с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также предстоящую поездку миссии по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке."Мы обсудили вопросы пленных, миссию по установлению фактов. И миссия по установлению фактов сможет поехать в зону, где погибли столько пленных. С российской стороны препятствий для ее поездки не будет, каким бы путем мы ни решили добираться. И это очень важно", - сказал Гутерреш.Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло 7 сентября сообщила на заседании СБ ООН, что группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке, где в конце июля в результате обстрела украинскими силами СИЗО погибли 50 украинских военнопленных, отправится в Донбасс в ближайшие дни."С другой стороны, мы обсудили Запорожье (ситуацию на ЗАЭС - ред.)", - добавил он.В Минобороны России ранее сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
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оон, в мире, антониу гутерреш, россия, энергодар, донбасс, владимир путин, розмари дикарло, совет безопасности оон, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, ООН, В мире, Антониу Гутерреш, Россия, Энергодар, Донбасс, Владимир Путин, Розмари ДиКарло, Совет Безопасности ООН, Запорожская АЭС
18:59 14.09.2022 (обновлено: 19:22 14.09.2022)
 
Гутерреш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Гутерреш обсудил с Путиным обстановку на ЗАЭС и ситуацию с обстрелом СИЗО в Еленовке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсудил в среду с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также предстоящую поездку миссии по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке.
"Мы обсудили вопросы пленных, миссию по установлению фактов. И миссия по установлению фактов сможет поехать в зону, где погибли столько пленных. С российской стороны препятствий для ее поездки не будет, каким бы путем мы ни решили добираться. И это очень важно", - сказал Гутерреш.
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло 7 сентября сообщила на заседании СБ ООН, что группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке, где в конце июля в результате обстрела украинскими силами СИЗО погибли 50 украинских военнопленных, отправится в Донбасс в ближайшие дни.
"С другой стороны, мы обсудили Запорожье (ситуацию на ЗАЭС - ред.)", - добавил он.
В Минобороны России ранее сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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