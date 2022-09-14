https://ria.ru/20220914/aes-1816819889.html

Гутерреш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Гутерреш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.09.2022

Гутерреш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсудил в среду с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также предстоящую поездку миссии... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:59

2022-09-14T18:59

2022-09-14T19:22

специальная военная операция на украине

оон

в мире

антониу гутерреш

россия

энергодар

донбасс

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_e28a08b2aee20f72524e481aee9aa6f0.jpg

ООН, 14 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсудил в среду с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также предстоящую поездку миссии по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке."Мы обсудили вопросы пленных, миссию по установлению фактов. И миссия по установлению фактов сможет поехать в зону, где погибли столько пленных. С российской стороны препятствий для ее поездки не будет, каким бы путем мы ни решили добираться. И это очень важно", - сказал Гутерреш.Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло 7 сентября сообщила на заседании СБ ООН, что группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке, где в конце июля в результате обстрела украинскими силами СИЗО погибли 50 украинских военнопленных, отправится в Донбасс в ближайшие дни."С другой стороны, мы обсудили Запорожье (ситуацию на ЗАЭС - ред.)", - добавил он.В Минобороны России ранее сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

энергодар

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, в мире, антониу гутерреш, россия, энергодар, донбасс, владимир путин, розмари дикарло, совет безопасности оон, запорожская аэс