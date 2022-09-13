https://ria.ru/20220913/zaporozhe-1816591931.html
ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области
ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области - РИА Новости, 13.09.2022
ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области
Со стороны украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области было предпринято несколько попыток "разведки боем", чтобы проверить оборону,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:22
2022-09-13T20:22
2022-09-13T20:22
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
запорожская область
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Со стороны украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области было предпринято несколько попыток "разведки боем", чтобы проверить оборону, в течение дня также сбито несколько украинских беспилотников, заявил во вторник член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области
Член запорожской ВГА Рогов: ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в регионе