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ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/zaporozhe-1816591931.html
ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области
ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области - РИА Новости, 13.09.2022
ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области
Со стороны украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области было предпринято несколько попыток "разведки боем", чтобы проверить оборону,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:22
2022-09-13T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Со стороны украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области было предпринято несколько попыток "разведки боем", чтобы проверить оборону, в течение дня также сбито несколько украинских беспилотников, заявил во вторник член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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запорожская область
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в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
20:22 13.09.2022
 
ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области

Член запорожской ВГА Рогов: ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в регионе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Со стороны украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области было предпринято несколько попыток "разведки боем", чтобы проверить оборону, в течение дня также сбито несколько украинских беспилотников, заявил во вторник член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Несколько раз были попытки разведки боем, чтобы проверить, насколько выстроена наша оборона, насколько она качественно может выдерживать те или другие удары. Активно используются беспилотники… На протяжении дня несколько из них были сбиты", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 1".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
11:08Специальная военная операция на Украине
ВСУ стягивают тяжелую технику в Запорожскую область
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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