https://ria.ru/20220913/zaporozhe-1816591931.html

ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области

ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области - РИА Новости, 13.09.2022

ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области

Со стороны украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области было предпринято несколько попыток "разведки боем", чтобы проверить оборону,... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:22

2022-09-13T20:22

2022-09-13T20:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Со стороны украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области было предпринято несколько попыток "разведки боем", чтобы проверить оборону, в течение дня также сбито несколько украинских беспилотников, заявил во вторник член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220913/tekhnika-1816404562.html

запорожская область

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в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины