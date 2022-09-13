https://ria.ru/20220913/vzaimodeystvie-1816441869.html

КМСП и Северсталь договорились о взаимодействии

КМСП и Северсталь договорились о взаимодействии - РИА Новости, 13.09.2022

КМСП и Северсталь договорились о взаимодействии

Соглашение о взаимодействии подписали Корпорация МСП и Северсталь – одна из крупнейших металлургических российских компаний, сообщает пресс-служба КМСП. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:50

2022-09-13T12:50

2022-09-13T12:50

корпорация мсп

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

андрей белоусов

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Соглашение о взаимодействии подписали Корпорация МСП и Северсталь – одна из крупнейших металлургических российских компаний, сообщает пресс-служба КМСП.Компания разместила на Цифровой платформе МСП.РФ актуальный запрос на поиск поставщиков с перечнем конкретной продукции и требованиями к поставщикам. В числе запрашиваемой продукции – огнеупоры для футеровки сталеразливочных ковшей, летка конвертера, глина огнеупорная, хомуты, анкеры и пр. Предприниматели могут направить предложения для начала сотрудничества с ПАО "Северсталь" через сервис Производственная кооперация и сбыт на МСП.РФ.Актуальные запросы компаний-партнеров Корпорации МСП, которые ищут поставщиков российских товаров и импортозамещающей продукции, размещены в разделе Промышленным компаниям: стать поставщиком ритейлеров и производителей.Сервис "Производственная кооперация и сбыт" запущен в апреле 2022 года и позволяет малым и средним предприятиям России выйти на новые рынки сбыта, а крупным промышленным компаниям – найти проверенных поставщиков МСП из всех регионов России.По информации пресс-службы, на данный момент в разделе Промышленным компаниям: стать поставщиком ритейлеров и производителей размещены запросы более 50 российских крупных компаний и ритейлеров и более 20 зарубежных компаний (Беларусь, Армения, ОАЭ, Индия и др. страны), которые включают более 5700 номенклатурных позиций, по которым требуются российские поставщики.Цифровая платформа МСП.РФ реализуется совместно с Минэкономразвития в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

https://ria.ru/20220302/obrascheniya-1776094622.html

https://ria.ru/20220906/platforma-1814558412.html

россия

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, экономика, технологии, россия