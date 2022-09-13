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КМСП и Северсталь договорились о взаимодействии - РИА Новости, 13.09.2022
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КМСП и Северсталь договорились о взаимодействии
КМСП и Северсталь договорились о взаимодействии - РИА Новости, 13.09.2022
КМСП и Северсталь договорились о взаимодействии
Соглашение о взаимодействии подписали Корпорация МСП и Северсталь – одна из крупнейших металлургических российских компаний, сообщает пресс-служба КМСП. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:50
2022-09-13T12:50
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
андрей белоусов
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Соглашение о взаимодействии подписали Корпорация МСП и Северсталь – одна из крупнейших металлургических российских компаний, сообщает пресс-служба КМСП.Компания разместила на Цифровой платформе МСП.РФ актуальный запрос на поиск поставщиков с перечнем конкретной продукции и требованиями к поставщикам. В числе запрашиваемой продукции – огнеупоры для футеровки сталеразливочных ковшей, летка конвертера, глина огнеупорная, хомуты, анкеры и пр. Предприниматели могут направить предложения для начала сотрудничества с ПАО "Северсталь" через сервис Производственная кооперация и сбыт на МСП.РФ.Актуальные запросы компаний-партнеров Корпорации МСП, которые ищут поставщиков российских товаров и импортозамещающей продукции, размещены в разделе Промышленным компаниям: стать поставщиком ритейлеров и производителей.Сервис "Производственная кооперация и сбыт" запущен в апреле 2022 года и позволяет малым и средним предприятиям России выйти на новые рынки сбыта, а крупным промышленным компаниям – найти проверенных поставщиков МСП из всех регионов России.По информации пресс-службы, на данный момент в разделе Промышленным компаниям: стать поставщиком ритейлеров и производителей размещены запросы более 50 российских крупных компаний и ритейлеров и более 20 зарубежных компаний (Беларусь, Армения, ОАЭ, Индия и др. страны), которые включают более 5700 номенклатурных позиций, по которым требуются российские поставщики.Цифровая платформа МСП.РФ реализуется совместно с Минэкономразвития в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
https://ria.ru/20220302/obrascheniya-1776094622.html
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корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, экономика, технологии, россия
Корпорация МСП, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Андрей Белоусов, Экономика, Технологии, Россия
12:50 13.09.2022
 

КМСП и Северсталь договорились о взаимодействии

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Соглашение о взаимодействии подписали Корпорация МСП и Северсталь – одна из крупнейших металлургических российских компаний, сообщает пресс-служба КМСП.
Компания разместила на Цифровой платформе МСП.РФ актуальный запрос на поиск поставщиков с перечнем конкретной продукции и требованиями к поставщикам. В числе запрашиваемой продукции – огнеупоры для футеровки сталеразливочных ковшей, летка конвертера, глина огнеупорная, хомуты, анкеры и пр. Предприниматели могут направить предложения для начала сотрудничества с ПАО "Северсталь" через сервис Производственная кооперация и сбыт на МСП.РФ.
Актуальные запросы компаний-партнеров Корпорации МСП, которые ищут поставщиков российских товаров и импортозамещающей продукции, размещены в разделе Промышленным компаниям: стать поставщиком ритейлеров и производителей.
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Сервис "Производственная кооперация и сбыт" запущен в апреле 2022 года и позволяет малым и средним предприятиям России выйти на новые рынки сбыта, а крупным промышленным компаниям – найти проверенных поставщиков МСП из всех регионов России.
По информации пресс-службы, на данный момент в разделе Промышленным компаниям: стать поставщиком ритейлеров и производителей размещены запросы более 50 российских крупных компаний и ритейлеров и более 20 зарубежных компаний (Беларусь, Армения, ОАЭ, Индия и др. страны), которые включают более 5700 номенклатурных позиций, по которым требуются российские поставщики.
Цифровая платформа МСП.РФ реализуется совместно с Минэкономразвития в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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Корпорация МСПМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Андрей БелоусовЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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