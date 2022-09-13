КМСП и Северсталь договорились о взаимодействии
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Соглашение о взаимодействии подписали Корпорация МСП и Северсталь – одна из крупнейших металлургических российских компаний, сообщает пресс-служба КМСП.
Компания разместила на Цифровой платформе МСП.РФ актуальный запрос на поиск поставщиков с перечнем конкретной продукции и требованиями к поставщикам. В числе запрашиваемой продукции – огнеупоры для футеровки сталеразливочных ковшей, летка конвертера, глина огнеупорная, хомуты, анкеры и пр. Предприниматели могут направить предложения для начала сотрудничества с ПАО "Северсталь" через сервис Производственная кооперация и сбыт на МСП.РФ.
Актуальные запросы компаний-партнеров Корпорации МСП, которые ищут поставщиков российских товаров и импортозамещающей продукции, размещены в разделе Промышленным компаниям: стать поставщиком ритейлеров и производителей.
Сервис "Производственная кооперация и сбыт" запущен в апреле 2022 года и позволяет малым и средним предприятиям России выйти на новые рынки сбыта, а крупным промышленным компаниям – найти проверенных поставщиков МСП из всех регионов России.
По информации пресс-службы, на данный момент в разделе Промышленным компаниям: стать поставщиком ритейлеров и производителей размещены запросы более 50 российских крупных компаний и ритейлеров и более 20 зарубежных компаний (Беларусь, Армения, ОАЭ, Индия и др. страны), которые включают более 5700 номенклатурных позиций, по которым требуются российские поставщики.
Цифровая платформа МСП.РФ реализуется совместно с Минэкономразвития в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.