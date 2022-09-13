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Слуцкий сообщил, что пока не получил визу для участия в Генассамблее ООН
Слуцкий сообщил, что пока не получил визу для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 13.09.2022
Слуцкий сообщил, что пока не получил визу для участия в Генассамблее ООН
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что визы США для участия в Генассамблее ООН получили глава российского МИД... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:24
2022-09-13T18:24
2022-09-13T18:27
в мире
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санкции в отношении россии
леонид слуцкий (политик)
россия
сергей лавров
сергей вершинин
сша
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что визы США для участия в Генассамблее ООН получили глава российского МИД Сергей Лавров и его заместитель Сергей Вершинин, сам он пока ждет документы."Он (Лавров) и Вершинин пока (получили визы)", - ответил политик на соответствующий вопрос.Отвечая на вопрос, получил ли он отказ по визе, политик добавил, что еще ждет документы.Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя написал генсеку организации, что никто из российской делегации по состоянию на 1 сентября не получил визы США. Он попросил генсека указать в разговоре с США на необходимость выдать визы.
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в мире, оон, санкции в отношении россии, леонид слуцкий (политик), россия, сергей лавров, сергей вершинин, сша
В мире, ООН, Санкции в отношении России, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Сергей Лавров, Сергей Вершинин, США
18:24 13.09.2022 (обновлено: 18:27 13.09.2022)
Слуцкий сообщил, что пока не получил визу для участия в Генассамблее ООН
Слуцкий сообщил, что пока не получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН