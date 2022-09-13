https://ria.ru/20220913/vizy-1816445673.html

Песков выразил надежду, что США выдадут визы российской делегации на ГА ООН

Песков выразил надежду, что США выдадут визы российской делегации на ГА ООН - РИА Новости, 13.09.2022

Песков выразил надежду, что США выдадут визы российской делегации на ГА ООН

США нарушают свои обязательства, не выдавая визы российской делегации для участия на ГА ООН, в Кремле надеются, что визы будут выданы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:00

2022-09-13T13:00

2022-09-13T13:01

сергей лавров

василий небензя

россия

сша

оон

генеральная ассамблея оон

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США нарушают свои обязательства, не выдавая визы российской делегации для участия на ГА ООН, в Кремле надеются, что визы будут выданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Соединенные Штаты нарушают свои обязательства. Они обязаны выдавать визы всем, кто едет на Генассамблею", - сказал он журналистам.Песков отметил, что МИД РФ "предпринимает определенные шаги для того, чтобы призвать к ответственности организаторов - страну, которая предоставляет свою территорию"."С другой стороны, еще есть какое-то количество дней до Генассамблеи, поэтому остается все-таки надеяться, что Соединенные Штаты выполнят свои обязательства", - добавил он.Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя написал генсеку организации, что никто из российской делегации по состоянию на 1 сентября не получил визы США. Он попросил генсека указать в разговоре с США на необходимость выдать визы.

https://ria.ru/20220912/sdelka-1816336292.html

https://ria.ru/20220913/viza-1816438281.html

россия

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сергей лавров, василий небензя, россия, сша, оон, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии