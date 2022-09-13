https://ria.ru/20220913/viza-1816438281.html

Лаврову дали визу для участия в Генассамблее ООН

Лаврову дали визу для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 13.09.2022

Лаврову дали визу для участия в Генассамблее ООН

Главе МИД России Сергею Лаврову дали визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:42

2022-09-13T12:42

2022-09-13T22:58

сергей лавров

россия

генеральная ассамблея оон

оон

сша

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главе МИД России Сергею Лаврову дали визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве.Как добавили в ведомстве, Москва ожидает, что въездные документы выдадут и остальным членам делегации. Также в министерстве напомнили о необходимости оперативного решения вопросов прибытия российских дипломатов, возникших из-за незаконных санкционных ограничений со стороны США.Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Штаты нарушили свои обязательства, не выдавая визы членам делегации, так как США должны предоставить въездные документы всем участникам Генассамблеи.По словам пресс-секретаря президента, МИД "предпринимает определенные шаги", чтобы призвать Вашингтон к ответственности как "страну, которая предоставляет свою территорию".При этом в Кремле выразили надежду, что Штаты выполнят свои обязательства.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября в очном формате. Российскую делегацию возглавит Лавров. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя написал генсеку организации, что по состоянию на 1 сентября никто из делегации не получил визы США. Он попросил главу ООН указать Вашингтону на необходимость выдать въездные документы.Российские дипломаты, направляющиеся для работы в ООН, регулярно сталкиваются с проблемами при получении въездных документов. В Москве отмечали, что сотрудникам постпредства при организации и делегатам из России уже на протяжении нескольких лет систематически отказывают в выдаче виз. Остается нерешенной ситуация с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.По соглашению между ООН и Вашингтоном Америка как принимающая сторона не должна препятствовать посещению организации представителями стран-членов.

https://ria.ru/20220913/diskriminatsiya-1816360476.html

https://ria.ru/20220913/vizy-1816421062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, россия, генеральная ассамблея оон, оон, сша, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)