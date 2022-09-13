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Лаврову дали визу для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 13.09.2022
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Лаврову дали визу для участия в Генассамблее ООН
Лаврову дали визу для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 13.09.2022
Лаврову дали визу для участия в Генассамблее ООН
Главе МИД России Сергею Лаврову дали визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:42
2022-09-13T22:58
сергей лавров
россия
генеральная ассамблея оон
оон
сша
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главе МИД России Сергею Лаврову дали визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве.Как добавили в ведомстве, Москва ожидает, что въездные документы выдадут и остальным членам делегации. Также в министерстве напомнили о необходимости оперативного решения вопросов прибытия российских дипломатов, возникших из-за незаконных санкционных ограничений со стороны США.Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Штаты нарушили свои обязательства, не выдавая визы членам делегации, так как США должны предоставить въездные документы всем участникам Генассамблеи.По словам пресс-секретаря президента, МИД "предпринимает определенные шаги", чтобы призвать Вашингтон к ответственности как "страну, которая предоставляет свою территорию".При этом в Кремле выразили надежду, что Штаты выполнят свои обязательства.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября в очном формате. Российскую делегацию возглавит Лавров. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя написал генсеку организации, что по состоянию на 1 сентября никто из делегации не получил визы США. Он попросил главу ООН указать Вашингтону на необходимость выдать въездные документы.Российские дипломаты, направляющиеся для работы в ООН, регулярно сталкиваются с проблемами при получении въездных документов. В Москве отмечали, что сотрудникам постпредства при организации и делегатам из России уже на протяжении нескольких лет систематически отказывают в выдаче виз. Остается нерешенной ситуация с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.По соглашению между ООН и Вашингтоном Америка как принимающая сторона не должна препятствовать посещению организации представителями стран-членов.
https://ria.ru/20220913/diskriminatsiya-1816360476.html
https://ria.ru/20220913/vizy-1816421062.html
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сергей лавров, россия, генеральная ассамблея оон, оон, сша, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, США, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:42 13.09.2022 (обновлено: 22:58 13.09.2022)
 
Лаврову дали визу для участия в Генассамблее ООН

Лаврову и некоторым сопровождающим его лицам выдали визы для участия в Генассамблее ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главе МИД России Сергею Лаврову дали визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве.
"Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали", — рассказали в министерстве.
Как добавили в ведомстве, Москва ожидает, что въездные документы выдадут и остальным членам делегации. Также в министерстве напомнили о необходимости оперативного решения вопросов прибытия российских дипломатов, возникших из-за незаконных санкционных ограничений со стороны США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Штаты нарушили свои обязательства, не выдавая визы членам делегации, так как США должны предоставить въездные документы всем участникам Генассамблеи.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
01:40
Дипломат рассказал о дискриминации россиян, поступивших на работу в ООН
По словам пресс-секретаря президента, МИД "предпринимает определенные шаги", чтобы призвать Вашингтон к ответственности как "страну, которая предоставляет свою территорию".
При этом в Кремле выразили надежду, что Штаты выполнят свои обязательства.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября в очном формате. Российскую делегацию возглавит Лавров. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя написал генсеку организации, что по состоянию на 1 сентября никто из делегации не получил визы США. Он попросил главу ООН указать Вашингтону на необходимость выдать въездные документы.
Российские дипломаты, направляющиеся для работы в ООН, регулярно сталкиваются с проблемами при получении въездных документов. В Москве отмечали, что сотрудникам постпредства при организации и делегатам из России уже на протяжении нескольких лет систематически отказывают в выдаче виз. Остается нерешенной ситуация с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.
По соглашению между ООН и Вашингтоном Америка как принимающая сторона не должна препятствовать посещению организации представителями стран-членов.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
12:03
В Госдуме пригрозили выступить за перенос штаб-квартиры ООН из США
 
Сергей ЛавровРоссияГенеральная Ассамблея ООНООНСШАПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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