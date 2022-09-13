12:42 13.09.2022 (обновлено: 22:58 13.09.2022)
Лаврову дали визу для участия в Генассамблее ООН
Лаврову и некоторым сопровождающим его лицам выдали визы для участия в Генассамблее ООН
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главе МИД России Сергею Лаврову дали визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве.
"Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали", — рассказали в министерстве.
Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Штаты нарушили свои обязательства, не выдавая визы членам делегации, так как США должны предоставить въездные документы всем участникам Генассамблеи.
По словам пресс-секретаря президента, МИД "предпринимает определенные шаги", чтобы призвать Вашингтон к ответственности как "страну, которая предоставляет свою территорию".
При этом в Кремле выразили надежду, что Штаты выполнят свои обязательства.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября в очном формате. Российскую делегацию возглавит Лавров. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя написал генсеку организации, что по состоянию на 1 сентября никто из делегации не получил визы США. Он попросил главу ООН указать Вашингтону на необходимость выдать въездные документы.
Российские дипломаты, направляющиеся для работы в ООН, регулярно сталкиваются с проблемами при получении въездных документов. В Москве отмечали, что сотрудникам постпредства при организации и делегатам из России уже на протяжении нескольких лет систематически отказывают в выдаче виз. Остается нерешенной ситуация с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.
По соглашению между ООН и Вашингтоном Америка как принимающая сторона не должна препятствовать посещению организации представителями стран-членов.