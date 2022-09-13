https://ria.ru/20220913/ukraina-1816442986.html
ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом
ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом - РИА Новости, 13.09.2022
ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом
ВКС России уничтожили в районе Очакова вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:53
2022-09-13T12:53
2022-09-13T13:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
ми-8 амтш
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили в районе Очакова вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России."Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 154 вертолета.Кроме того, средства ПВО сбили 6 беспилотников в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и ДНР. Также в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в Херсонской области.
https://ria.ru/20220829/likvidatsiya-1812786895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ: сбито 6 беспилотников ВСУ, вертолет Ми-8 и перехвачено 7 снарядов РСЗО
Потери украинских сил и иностранных наемников превысили 800 человек за сутки. Российская армия поразила 12 пунктов управления ВСУ и 47 артиллерийских подразделений противника. Средствами ПВО и авиацией сбито 6 украинских беспилотников, вертолет Ми-8 и перехвачено 7 снарядов РСЗО.
2022-09-13T12:53
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PT2M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, ми-8 амтш, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:53 13.09.2022 (обновлено: 13:46 13.09.2022)
ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом
Минобороны: ВС России сбили украинский Ми-8, шесть дронов и семь реактивных снарядов