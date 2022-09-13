https://ria.ru/20220913/ukraina-1816442986.html

ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом

ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом - РИА Новости, 13.09.2022

ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом

ВКС России уничтожили в районе Очакова вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:53

2022-09-13T12:53

2022-09-13T13:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

ми-8 амтш

безопасность

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816463393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6a28a44ef29f0652dea46ca45301f31.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили в районе Очакова вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России."Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 154 вертолета.Кроме того, средства ПВО сбили 6 беспилотников в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и ДНР. Также в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в Херсонской области.

https://ria.ru/20220829/likvidatsiya-1812786895.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: сбито 6 беспилотников ВСУ, вертолет Ми-8 и перехвачено 7 снарядов РСЗО Потери украинских сил и иностранных наемников превысили 800 человек за сутки. Российская армия поразила 12 пунктов управления ВСУ и 47 артиллерийских подразделений противника. Средствами ПВО и авиацией сбито 6 украинских беспилотников, вертолет Ми-8 и перехвачено 7 снарядов РСЗО. 2022-09-13T12:53 true PT2M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, ми-8 амтш, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр