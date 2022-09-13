Рейтинг@Mail.ru
ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/ukraina-1816442986.html
ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом
ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом - РИА Новости, 13.09.2022
ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом
ВКС России уничтожили в районе Очакова вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:53
2022-09-13T13:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
ми-8 амтш
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816463393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6a28a44ef29f0652dea46ca45301f31.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили в районе Очакова вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России."Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 154 вертолета.Кроме того, средства ПВО сбили 6 беспилотников в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и ДНР. Также в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в Херсонской области.
https://ria.ru/20220829/likvidatsiya-1812786895.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ: сбито 6 беспилотников ВСУ, вертолет Ми-8 и перехвачено 7 снарядов РСЗО
Потери украинских сил и иностранных наемников превысили 800 человек за сутки. Российская армия поразила 12 пунктов управления ВСУ и 47 артиллерийских подразделений противника. Средствами ПВО и авиацией сбито 6 украинских беспилотников, вертолет Ми-8 и перехвачено 7 снарядов РСЗО.
2022-09-13T12:53
true
PT2M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816463393_430:0:1870:1080_1920x0_80_0_0_7f1f46bcbd0d6028a22ebda73778fa44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, ми-8 амтш, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:53 13.09.2022 (обновлено: 13:46 13.09.2022)
 
ВС России сбили украинский Ми-8 под Очаковом

Минобороны: ВС России сбили украинский Ми-8, шесть дронов и семь реактивных снарядов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили в районе Очакова вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.
"Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 154 вертолета.
Кроме того, средства ПВО сбили 6 беспилотников в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и ДНР. Также в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в Херсонской области.
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 06:29Специальная военная операция на Украине
Источник: опытный летный состав ВВС Украины фактически ликвидирован
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМи-8 АМТШБезопасностьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала