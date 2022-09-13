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Теракт в Новой Каховке готовился по заданию СБУ, заявили в администрации - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/terakt-1816369364.html
Теракт в Новой Каховке готовился по заданию СБУ, заявили в администрации
Теракт в Новой Каховке готовился по заданию СБУ, заявили в администрации - РИА Новости, 13.09.2022
Теракт в Новой Каховке готовился по заданию СБУ, заявили в администрации
В Новой Каховке Херсонской области по заданию Службы безопасности Украины готовился теракт в одном из местных кафе, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T06:12
2022-09-13T07:25
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области по заданию Службы безопасности Украины готовился теракт в одном из местных кафе, сообщает пресс-служба администрации Каховского района.Теракт должен был произойти в кафе, где обычно собираются представители администрации города и военные, в качестве исполнителей вербовалась супружеская пара."Взрывать кафе пара отказалась, тогда им поручили найти другого исполнителя", - рассказали в администрации.В итоге теракт за 150 долларов согласился совершить неназванный человек. Он бросил в кафе гранату, но не в обеденное время, а в тот момент, когда там никого не было. В результате никто не погиб.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220910/drg-1815870658.html
новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Украина
06:12 13.09.2022 (обновлено: 07:25 13.09.2022)
 
Теракт в Новой Каховке готовился по заданию СБУ, заявили в администрации

Администрация Каховского района заявила, что теракт в кафе готовился по заданию СБУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкНовая Каховка
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Новая Каховка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области по заданию Службы безопасности Украины готовился теракт в одном из местных кафе, сообщает пресс-служба администрации Каховского района.

"Взрыв по заказу СБУ должны были организовать местные жители", — говорится в сообщении в Telegram-канале властей района.

Теракт должен был произойти в кафе, где обычно собираются представители администрации города и военные, в качестве исполнителей вербовалась супружеская пара.
"Взрывать кафе пара отказалась, тогда им поручили найти другого исполнителя", - рассказали в администрации.
В итоге теракт за 150 долларов согласился совершить неназванный человек. Он бросил в кафе гранату, но не в обеденное время, а в тот момент, когда там никого не было. В результате никто не погиб.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьУкраина
 
 
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