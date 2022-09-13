06:12 13.09.2022 (обновлено: 07:25 13.09.2022)
Теракт в Новой Каховке готовился по заданию СБУ, заявили в администрации
Администрация Каховского района заявила, что теракт в кафе готовился по заданию СБУ
Новая Каховка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области по заданию Службы безопасности Украины готовился теракт в одном из местных кафе, сообщает пресс-служба администрации Каховского района.
"Взрыв по заказу СБУ должны были организовать местные жители", — говорится в сообщении в Telegram-канале властей района.
Теракт должен был произойти в кафе, где обычно собираются представители администрации города и военные, в качестве исполнителей вербовалась супружеская пара.
"Взрывать кафе пара отказалась, тогда им поручили найти другого исполнителя", - рассказали в администрации.
В итоге теракт за 150 долларов согласился совершить неназванный человек. Он бросил в кафе гранату, но не в обеденное время, а в тот момент, когда там никого не было. В результате никто не погиб.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.