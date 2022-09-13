https://ria.ru/20220913/terakt-1816369364.html

Теракт в Новой Каховке готовился по заданию СБУ, заявили в администрации

Теракт в Новой Каховке готовился по заданию СБУ, заявили в администрации - РИА Новости, 13.09.2022

Теракт в Новой Каховке готовился по заданию СБУ, заявили в администрации

В Новой Каховке Херсонской области по заданию Службы безопасности Украины готовился теракт в одном из местных кафе, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T06:12

2022-09-13T06:12

2022-09-13T07:25

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области по заданию Службы безопасности Украины готовился теракт в одном из местных кафе, сообщает пресс-служба администрации Каховского района.Теракт должен был произойти в кафе, где обычно собираются представители администрации города и военные, в качестве исполнителей вербовалась супружеская пара."Взрывать кафе пара отказалась, тогда им поручили найти другого исполнителя", - рассказали в администрации.В итоге теракт за 150 долларов согласился совершить неназванный человек. Он бросил в кафе гранату, но не в обеденное время, а в тот момент, когда там никого не было. В результате никто не погиб.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220910/drg-1815870658.html

новая каховка

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, новая каховка, херсонская область , украина