https://ria.ru/20220913/strategiya-1816386349.html

Мишустин поручил доработать стратегию развития финансового рынка

Мишустин поручил доработать стратегию развития финансового рынка - РИА Новости, 13.09.2022

Мишустин поручил доработать стратегию развития финансового рынка

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Банку России до 1 декабря внести в правительство доработанную стратегию развития финансового рынка до 2030... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:05

2022-09-13T10:05

2022-09-13T10:05

экономика

михаил мишустин

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741531495_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_c6beff9a411c721902008ee8f9e01b58.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Банку России до 1 декабря внести в правительство доработанную стратегию развития финансового рынка до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина.Такое поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы."Так, Минфину при участии ЦБ предстоит актуализировать Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года. Документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся геополитической ситуации. Выступая на стратегической сессии, Михаил Мишустин отмечал, что в условиях санкций и ограничений финансовая система требует серьёзной донастройки", - говорится в сообщении.По словам главы правительства, необходимо сформировать эффективные механизмы, которые позволят обеспечить экономику необходимыми финансовыми ресурсами, сохранить непрерывность деятельности предприятий и отраслей, а значит, и рабочие места. Все эти аспекты будут учтены при доработке стратегии."Актуализированный проект документа в правительстве ждут не позднее 1 декабря", - указали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220912/profitsit-1816292343.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)