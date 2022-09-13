https://ria.ru/20220913/strategiya-1816386349.html
Мишустин поручил доработать стратегию развития финансового рынка
Мишустин поручил доработать стратегию развития финансового рынка - РИА Новости, 13.09.2022
Мишустин поручил доработать стратегию развития финансового рынка
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Банку России до 1 декабря внести в правительство доработанную стратегию развития финансового рынка до 2030... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:05
2022-09-13T10:05
2022-09-13T10:05
экономика
михаил мишустин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Банку России до 1 декабря внести в правительство доработанную стратегию развития финансового рынка до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина.Такое поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы."Так, Минфину при участии ЦБ предстоит актуализировать Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года. Документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся геополитической ситуации. Выступая на стратегической сессии, Михаил Мишустин отмечал, что в условиях санкций и ограничений финансовая система требует серьёзной донастройки", - говорится в сообщении.По словам главы правительства, необходимо сформировать эффективные механизмы, которые позволят обеспечить экономику необходимыми финансовыми ресурсами, сохранить непрерывность деятельности предприятий и отраслей, а значит, и рабочие места. Все эти аспекты будут учтены при доработке стратегии."Актуализированный проект документа в правительстве ждут не позднее 1 декабря", - указали в пресс-службе.
https://ria.ru/20220912/profitsit-1816292343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мишустин поручил доработать стратегию развития финансового рынка
Премьер Мишустин поручил доработать стратегию развития финансового рынка до 2030 года