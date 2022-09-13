https://ria.ru/20220913/stolknoveniya-1816413604.html

Вучич предупредил об опасности силовых столкновений в Косово

Вучич предупредил об опасности силовых столкновений в Косово - РИА Новости, 13.09.2022

Вучич предупредил об опасности силовых столкновений в Косово

Опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна, предупредил президент Сербии Александр Вучич на специальном... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:33

2022-09-13T11:33

2022-09-13T12:58

в мире

косово

сербия

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_d98a8d4ad13bc552842577846bc994a0.jpg

БЕЛГРАД, 13 сен — РИА Новости. Опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна, предупредил президент Сербии Александр Вучич на специальном заседании скупщины (парламента).Вучич отметил, что его слова могут подтвердить представители косовских сербов.При этом Белград "и далее привержен диалогу", подчеркнул президент.Скупщина проводит во вторник специальное заседание. Оно посвящено ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, которые проходят на фоне возросшего давления Запада, требований от Сербии уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики. В парламенте присутствуют представители косовских сербов, дипломатического корпуса, сотрудники Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.В минувшую субботу на заседании Совета национальной безопасности Вучич сообщил, что Приштина, вопреки достигнутым ранее соглашениям, строит базы косовоалбанского спецназа МВД на населенном сербами севере края. Его также обеспокоили заявленные Госдепом США поставки американского оборудования, техники и вооружений самопровозглашенному Косово, как и странам региона.Вучич 9 сентября на встрече со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, советниками по внешней политике Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером заявил в соцсетях, что признания самопровозглашенной республики не будет. Как подчеркнул сербский лидер, в этой ситуации нужен компромисс. По словам главы государства, представители стран Запада призвали его скорее "решать проблему Косово", так как это даст им дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.Белград и Приштина при посредничестве ЕС достигли 27 августа компромисса о въезде и везде сербов и албанцев из центральной Сербии в Косово и Метохию с сербскими и косовоалбанскими удостоверениями личности. При этом на КПП размещены разъяснения, что использование личных документов, выданных со стороны Приштины, производится исключительно из практических соображений ради облегчения положения отдельных лиц и не может трактоваться как признание Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.В Приштине требуют от местных сербов до 31 октября перерегистрировать автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами КМ, на номера с косовской символикой RKS. По данным Белграда, до 10 сентября только два человека согласились перерегистрировать выданные официальными властями автомобильные номера на "косовские".

https://ria.ru/20220911/belgrad-1815470669.html

https://ria.ru/20220912/serbiya-1816234407.html

https://ria.ru/20220829/kosovo-1812921770.html

косово

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, косово, сербия, александр вучич