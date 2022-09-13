https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816477301.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:52

2022-09-13T14:52

2022-09-13T14:52

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

спецоперация

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 сентября 2022 годаЧасти Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. На Донбассе союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям ВСУ на всех операционных направлениях.Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы 12 пунктов управления, 152 района скопления живой силы и техники, 47 артиллерийских расчетов, пять складов боеприпасов. Авиация ВКС России уничтожила вертолет Ми-8. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников и семь реактивных снарядов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотника, 374 зенитных ракетных комплекса, 834 реактивные системы залпового огня, 4900 танков и других бронемашин, 3385 орудий полевой артиллерии и 5506 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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