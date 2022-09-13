https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816477301.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:52
2022-09-13T14:52
2022-09-13T14:52
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 сентября 2022 годаЧасти Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. На Донбассе союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям ВСУ на всех операционных направлениях.Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы 12 пунктов управления, 152 района скопления живой силы и техники, 47 артиллерийских расчетов, пять складов боеприпасов. Авиация ВКС России уничтожила вертолет Ми-8. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников и семь реактивных снарядов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотника, 374 зенитных ракетных комплекса, 834 реактивные системы залпового огня, 4900 танков и других бронемашин, 3385 орудий полевой артиллерии и 5506 единиц автомобильной техники.
россия
украина
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 сентября 2022 года
Части Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. На Донбассе союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям ВСУ на всех операционных направлениях.
Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы 12 пунктов управления, 152 района скопления живой силы и техники, 47 артиллерийских расчетов, пять складов боеприпасов. Авиация ВКС России уничтожила вертолет Ми-8. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников и семь реактивных снарядов.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотника, 374 зенитных ракетных комплекса, 834 реактивные системы залпового огня, 4900 танков и других бронемашин, 3385 орудий полевой артиллерии и 5506 единиц автомобильной техники.