https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816450999.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 154 украинских вертолета

ВС России с начала спецоперации уничтожили 154 украинских вертолета - РИА Новости, 13.09.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 154 украинских вертолета

Российские военные за время проведения специальной военной операции уничтожили 154 вертолета и 1944 украинских беспилотника, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:12

2022-09-13T13:12

2022-09-13T13:12

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции уничтожили 154 вертолета и 1944 украинских беспилотника, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной во вторник."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены 4,9 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов, больше 5,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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