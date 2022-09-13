https://ria.ru/20220913/soveschanie-1816442372.html

В Кремле рассказали о прошедшем совещании у Путина по экономике

В Кремле рассказали о прошедшем совещании у Путина по экономике - РИА Новости, 13.09.2022

В Кремле рассказали о прошедшем совещании у Путина по экономике

Бюджетное правило и принцип формирования "подушки безопасности" обсуждались на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам, но решения... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:50

2022-09-13T12:50

2022-09-13T12:59

экономика

владимир путин

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бюджетное правило и принцип формирования "подушки безопасности" обсуждались на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам, но решения пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В рамках обсуждения бюджетных дел все эти вопросы были и остаются на повестке дня. Они будут дорабатываться, досогласовываться. Нужно выработать единую точку зрения. Обсуждение продолжается", - сказал он.В понедельник на совещании Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен, но идут споры, чему больше уделить внимания и куда больше направить средств, создать ли "подушку безопасности", сэкономив.Ранее президент поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила.Глава Минфина Антон Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.

https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816194254.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)