https://ria.ru/20220913/soveschanie-1816442372.html
В Кремле рассказали о прошедшем совещании у Путина по экономике
В Кремле рассказали о прошедшем совещании у Путина по экономике - РИА Новости, 13.09.2022
В Кремле рассказали о прошедшем совещании у Путина по экономике
Бюджетное правило и принцип формирования "подушки безопасности" обсуждались на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам, но решения... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:50
2022-09-13T12:50
2022-09-13T12:59
экономика
владимир путин
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бюджетное правило и принцип формирования "подушки безопасности" обсуждались на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам, но решения пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В рамках обсуждения бюджетных дел все эти вопросы были и остаются на повестке дня. Они будут дорабатываться, досогласовываться. Нужно выработать единую точку зрения. Обсуждение продолжается", - сказал он.В понедельник на совещании Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен, но идут споры, чему больше уделить внимания и куда больше направить средств, создать ли "подушку безопасности", сэкономив.Ранее президент поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила.Глава Минфина Антон Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Владимир Путин, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
12:50 13.09.2022 (обновлено: 12:59 13.09.2022)
В Кремле рассказали о прошедшем совещании у Путина по экономике
На совещании у Путина обсуждали бюджетное правило и формирование подушки безопасности
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бюджетное правило и принцип формирования "подушки безопасности" обсуждались на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам, но решения пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В рамках обсуждения бюджетных дел все эти вопросы были и остаются на повестке дня. Они будут дорабатываться, досогласовываться. Нужно выработать единую точку зрения. Обсуждение продолжается", - сказал он.
В понедельник на совещании Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен, но идут споры, чему больше уделить внимания и куда больше направить средств, создать ли "подушку безопасности", сэкономив.
Ранее президент поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила.
Глава Минфина Антон Силуанов
в июне на ПМЭФ
говорил, что Минфин п
редлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.
Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.
В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.