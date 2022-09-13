Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о прошедшем совещании у Путина по экономике - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/soveschanie-1816442372.html
В Кремле рассказали о прошедшем совещании у Путина по экономике
В Кремле рассказали о прошедшем совещании у Путина по экономике - РИА Новости, 13.09.2022
В Кремле рассказали о прошедшем совещании у Путина по экономике
Бюджетное правило и принцип формирования "подушки безопасности" обсуждались на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам, но решения... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:50
2022-09-13T12:59
экономика
владимир путин
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бюджетное правило и принцип формирования "подушки безопасности" обсуждались на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам, но решения пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В рамках обсуждения бюджетных дел все эти вопросы были и остаются на повестке дня. Они будут дорабатываться, досогласовываться. Нужно выработать единую точку зрения. Обсуждение продолжается", - сказал он.В понедельник на совещании Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен, но идут споры, чему больше уделить внимания и куда больше направить средств, создать ли "подушку безопасности", сэкономив.Ранее президент поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила.Глава Минфина Антон Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.
https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816194254.html
https://ria.ru/20220912/profitsit-1816292343.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Владимир Путин, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
12:50 13.09.2022 (обновлено: 12:59 13.09.2022)
 
В Кремле рассказали о прошедшем совещании у Путина по экономике

На совещании у Путина обсуждали бюджетное правило и формирование подушки безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Бюджетное правило и принцип формирования "подушки безопасности" обсуждались на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам, но решения пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В рамках обсуждения бюджетных дел все эти вопросы были и остаются на повестке дня. Они будут дорабатываться, досогласовываться. Нужно выработать единую точку зрения. Обсуждение продолжается", - сказал он.
В понедельник на совещании Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен, но идут споры, чему больше уделить внимания и куда больше направить средств, создать ли "подушку безопасности", сэкономив.
Ранее президент поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 14:03
Путин похвалил состояние российского бюджета
Глава Минфина Антон Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.
Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.
В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 17:25
Профицит бюджета России оказался меньше предварительной оценки Минфина
 
ЭкономикаВладимир ПутинАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала