14:08 13.09.2022 (обновлено: 14:37 13.09.2022)
Патрушев и Цивилев осмотрели соцобъекты в Кемерово
Секретарь Совбеза Патрушев и глава Кузбасса Цивилев осмотрели соцобъекты в Кемерово
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев осмотрели социальные объекты в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев осмотрели социальные объекты в Кемерове
КЕМЕРОВО, 13 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Серей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В ходе рабочего визита в Кузбасс секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев вместе с полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым и губернатором Сергеем Цивилевым посетили спорткомплекс "Кузбасс-Арена" и Президентское кадетское училище в Кемерове", – говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
1 из 5
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
2 из 5
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
3 из 5
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
4 из 5
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
5 из 5
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
1 из 5
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
2 из 5
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
3 из 5
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
4 из 5
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
5 из 5
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и глава Кузбасса Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
"Объекты, которые мы посетили сегодня, в том числе "Кузбасс-Арена", соответствуют проведению не только всероссийских соревнований, но и мирового уровня. В шаговой доступности уже работает ледовый дворец "Кузбасс". Уникальность этих объектов в том, что они образуют целый квартал, где могут заниматься спортом как любители, так и профессионалы", — цитирует пресс-служба Николая Патрушева.
Уточняется, что единовременная пропускная способность "Кузбасс-Арены" составит 705 человек. Общая площадь спорткомплекса — 51 107 квадратных метров. В дальнейшем "Кузбасс-Арена" будет соединяться теплым переходом с Ледовым дворцом "Кузбасс".
Кемеровское президентское кадетское училище рассчитано на 840 обучающихся, на сегодняшний день в нем учится 545 кадет. Николай Патрушев, Анатолий Серышев и Сергей Цивилев осмотрели гордость училища - интерактивный комплекс интеллектуальных систем связи. Кабинет оборудован программным и техническим обеспечением для организации и подготовки ведения боевых действий на земле, в воде и в космосе. Здесь можно проводить 3D-моделирование военных действий в режиме реального времени. VR-комплекс позволяет отрабатывать стратегию и тактику ведения боевых действий. Также гости оценили первый за Уралом музей кадетства с электронными тач-панелями и проекциями, где представлена история возникновения кадетских корпусов и галерея знаменитых кадет.
"Важно, что Президентское кадетское училище дает воспитанникам теоретические и практические знания, инженерно-техническую подготовку, а также патриотическое воспитание, знание истории родной страны, примеры воинских подвигов предков. Вне зависимости от того, как сложится их дальнейшая карьера, военное воспитание и привитая дисциплина станет неоценимой поддержкой в жизни учеников", — приводятся в сообщении слова Патрушева.
Также Николай Патрушев, Анатолий Серышев и Сергей Цивилев осмотрели Московскую площадь и новую набережную. Как подчеркнул Николай Патрушев, повышение качества жизни людей — приоритетное направление деятельности, и в Кузбассе для этого проводится большая работа.