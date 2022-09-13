https://ria.ru/20220913/sistema-1816388191.html

ЦБ поручили разработать систему финансовых и товарных индикаторов

ЦБ поручили разработать систему финансовых и товарных индикаторов - РИА Новости, 13.09.2022

ЦБ поручили разработать систему финансовых и товарных индикаторов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Банку России до 15 декабря разработать систему российских финансовых и товарных индикаторов на смену зарубежным ценовым... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:12

2022-09-13T10:12

2022-09-13T10:12

михаил мишустин

экономика

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Банку России до 15 декабря разработать систему российских финансовых и товарных индикаторов на смену зарубежным ценовым индексам, сообщила пресс-служба кабмина.Такое поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы. С учетом глобальной турбулентности до 15 декабря Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России поручено проработать вопрос расширения номенклатуры инструментов товарного рынка и хеджирования изменения цен на товарные и финансовые активы."К этому же сроку ЦБ рекомендовано вместе с заинтересованными федеральными органами власти разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а также механизмы их администрирования", - говорится в сообщении.Необходимость создания такой концепции связана с тем, что до последнего времени отечественные площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Однако зарубежные администраторы, находящиеся в недружественных юрисдикциях, перестали предоставлять необходимую информацию, указали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816194254.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)