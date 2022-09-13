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ЦБ поручили разработать систему финансовых и товарных индикаторов - РИА Новости, 13.09.2022
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ЦБ поручили разработать систему финансовых и товарных индикаторов
ЦБ поручили разработать систему финансовых и товарных индикаторов - РИА Новости, 13.09.2022
ЦБ поручили разработать систему финансовых и товарных индикаторов
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Банку России до 15 декабря разработать систему российских финансовых и товарных индикаторов на смену зарубежным ценовым... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:12
2022-09-13T10:12
михаил мишустин
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Банку России до 15 декабря разработать систему российских финансовых и товарных индикаторов на смену зарубежным ценовым индексам, сообщила пресс-служба кабмина.Такое поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы. С учетом глобальной турбулентности до 15 декабря Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России поручено проработать вопрос расширения номенклатуры инструментов товарного рынка и хеджирования изменения цен на товарные и финансовые активы."К этому же сроку ЦБ рекомендовано вместе с заинтересованными федеральными органами власти разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а также механизмы их администрирования", - говорится в сообщении.Необходимость создания такой концепции связана с тем, что до последнего времени отечественные площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Однако зарубежные администраторы, находящиеся в недружественных юрисдикциях, перестали предоставлять необходимую информацию, указали в пресс-службе.
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михаил мишустин, экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Михаил Мишустин, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
10:12 13.09.2022
 
ЦБ поручили разработать систему финансовых и товарных индикаторов

Мишустин поручил ЦБ разработать систему финансовых и товарных индикаторов до 15 декабря

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Банку России до 15 декабря разработать систему российских финансовых и товарных индикаторов на смену зарубежным ценовым индексам, сообщила пресс-служба кабмина.
Такое поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы. С учетом глобальной турбулентности до 15 декабря Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России поручено проработать вопрос расширения номенклатуры инструментов товарного рынка и хеджирования изменения цен на товарные и финансовые активы.
"К этому же сроку ЦБ рекомендовано вместе с заинтересованными федеральными органами власти разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а также механизмы их администрирования", - говорится в сообщении.
Необходимость создания такой концепции связана с тем, что до последнего времени отечественные площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Однако зарубежные администраторы, находящиеся в недружественных юрисдикциях, перестали предоставлять необходимую информацию, указали в пресс-службе.
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