https://ria.ru/20220913/pvo-1816360378.html
Новая Каховка подверглась обстрелу украинских войск
Новая Каховка подверглась обстрелу украинских войск - РИА Новости, 13.09.2022
Новая Каховка подверглась обстрелу украинских войск
В Новой Каховке Херсонской области работает ПВО, в небе прозвучало более 15 взрывов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T01:36
2022-09-13T01:36
2022-09-13T01:42
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области работает ПВО, в небе прозвучало более 15 взрывов, сообщает пресс-служба администрации города."В 01.20 в Новой Каховке зазвучала сирена "Воздушной тревоги". Работает ПВО. Более 15 воздушных взрывов", - говорится в сообщении.Новая Каховка и Каховская ГЭС подвергаются обстрелам со стороны украинских войск уже на протяжении нескольких месяцев.
https://ria.ru/20220912/ranenyy-1816354950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , В мире, Украина
01:36 13.09.2022 (обновлено: 01:42 13.09.2022)
Новая Каховка подверглась обстрелу украинских войск
В Новой Каховке сработала ПВО, в небе прозвучало более 15 взрывов