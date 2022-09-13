https://ria.ru/20220913/pvo-1816360378.html

Новая Каховка подверглась обстрелу украинских войск

Новая Каховка подверглась обстрелу украинских войск - РИА Новости, 13.09.2022

Новая Каховка подверглась обстрелу украинских войск

В Новой Каховке Херсонской области работает ПВО, в небе прозвучало более 15 взрывов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T01:36

2022-09-13T01:36

2022-09-13T01:42

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области работает ПВО, в небе прозвучало более 15 взрывов, сообщает пресс-служба администрации города."В 01.20 в Новой Каховке зазвучала сирена "Воздушной тревоги". Работает ПВО. Более 15 воздушных взрывов", - говорится в сообщении.Новая Каховка и Каховская ГЭС подвергаются обстрелам со стороны украинских войск уже на протяжении нескольких месяцев.

https://ria.ru/20220912/ranenyy-1816354950.html

новая каховка

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новая каховка, херсонская область , в мире, украина