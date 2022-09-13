https://ria.ru/20220913/preparaty-1816389523.html

В России есть все нужные ветпрепараты, заявил Россельхознадзор

В России есть все нужные ветпрепараты, заявил Россельхознадзор - РИА Новости, 13.09.2022

В России есть все нужные ветпрепараты, заявил Россельхознадзор

Россия располагает всеми отечественными аналогами востребованных ветпрепаратов, их ввоз в 2022 году не ограничивался, любой дефицит является искусственно... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:19

2022-09-13T10:19

2022-09-13T10:22

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

общество

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия располагает всеми отечественными аналогами востребованных ветпрепаратов, их ввоз в 2022 году не ограничивался, любой дефицит является искусственно созданным зарубежными производителями, говорится в сообщении Россельхознадзора."Россельхознадзором в 2022 году не вводилось никаких ограничений на ввоз в Российскую Федерацию и оборот на ее территории зарубежных лекарственных препаратов, поэтому любой дефицит зарубежных препаратов на российском рынке является искусственно созданным зарубежными производителями", - говорится в сообщении.Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) направила председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой пересмотреть меры поддержки отрасли. В документе говорилось, что учреждения ветеринарии продолжают испытывать сложности с приобретением средств для наркоза, а около 50% потребностей рынка обеспечивают зарубежные препараты, писали во вторник "Известия"."Представленная в прессе информация о дефиците ветеринарных препаратов является некорректной. По востребованным наименованиям лекарственных средств для ветеринарного применения существуют аналоги отечественного производства", - подчеркнули в Россельхознадзоре.Там отметили, что в ходе совещаний ведомства с представителями крупных зарубежных компаний, осуществляющих производство и поставки на территорию России лекарственных препаратов для ветеринарного применения, сами компании заявили о готовности продолжать поставки всего перечня лекарственных препаратов, имеющегося в портфелях экспортеров."По данным ФГИС "Ветис", объем ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов для ветеринарного применения с начала 2022 года не только не упал, но имеет тенденцию к увеличению. За 8 месяцев 2022 года в Российскую Федерации ввезено на 16% больше антибиотиков, чем за аналогичный период прошлого года, и на 25% больше вакцин для ветеринарного применения", - сообщили в Россельхознадзоре.В отношении внутрироссийского производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения отмечается тенденция к увеличению производства: так, с 1 января по 1 июля произведено 107 миллионов упаковок ветеринарных препаратов (на 30% больше, чем год назад), в том числе 7,2 миллиарда доз вакцин.

https://ria.ru/20220904/produkty-1814292123.html

https://ria.ru/20220905/lekarstva-1814445824.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество