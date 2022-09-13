https://ria.ru/20220913/pozhar-1816558847.html
При пожаре на юге Москвы пострадали три человека
При пожаре на юге Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 13.09.2022
При пожаре на юге Москвы пострадали три человека
Три человека получили травмы во вторник во время пожара в жилом доме в московском районе Чертаново Центральное, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:50
2022-09-13T17:50
2022-09-13T18:06
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Три человека получили травмы во вторник во время пожара в жилом доме в московском районе Чертаново Центральное, сообщает столичная прокуратура.Как рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС, пожар произошел в одной из квартир на седьмом этаже дома №2 на общей площади около 30 квадратных метров.В 16.53 мск огонь был потушен, в 17.01 пожар - полностью ликвидирован."В ходе работ по ликвидации пожара было спасено шесть человек (всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи)", - уточняет главк.
https://ria.ru/20220911/pozhar-1815944730.html
москва
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в жилом доме на ул. Красного Маяка в Москве
Три человека получили травмы во вторник во время пожара в жилом доме в московском районе Чертаново Центральное, сообщает столичная прокуратура. "В квартире жилого дома на улица Красного Маяка произошел пожар. По предварительной информации, пострадало три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в релизе.
2022-09-13T17:50
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:50 13.09.2022 (обновлено: 18:06 13.09.2022)
При пожаре на юге Москвы пострадали три человека
При пожаре в жилом доме на юге Москвы пострадали три человека