https://ria.ru/20220913/pozhar-1816558847.html

При пожаре на юге Москвы пострадали три человека

При пожаре на юге Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 13.09.2022

При пожаре на юге Москвы пострадали три человека

Три человека получили травмы во вторник во время пожара в жилом доме в московском районе Чертаново Центральное, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:50

2022-09-13T17:50

2022-09-13T18:06

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Три человека получили травмы во вторник во время пожара в жилом доме в московском районе Чертаново Центральное, сообщает столичная прокуратура.Как рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС, пожар произошел в одной из квартир на седьмом этаже дома №2 на общей площади около 30 квадратных метров.В 16.53 мск огонь был потушен, в 17.01 пожар - полностью ликвидирован."В ходе работ по ликвидации пожара было спасено шесть человек (всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи)", - уточняет главк.

https://ria.ru/20220911/pozhar-1815944730.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в жилом доме на ул. Красного Маяка в Москве Три человека получили травмы во вторник во время пожара в жилом доме в московском районе Чертаново Центральное, сообщает столичная прокуратура. "В квартире жилого дома на улица Красного Маяка произошел пожар. По предварительной информации, пострадало три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в релизе. 2022-09-13T17:50 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)