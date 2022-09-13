Рейтинг@Mail.ru
При пожаре на юге Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/pozhar-1816558847.html
При пожаре на юге Москвы пострадали три человека
При пожаре на юге Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 13.09.2022
При пожаре на юге Москвы пострадали три человека
Три человека получили травмы во вторник во время пожара в жилом доме в московском районе Чертаново Центральное, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:50
2022-09-13T18:06
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816561925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72167d64aa57f66ffbdd6bd4fd80dc64.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Три человека получили травмы во вторник во время пожара в жилом доме в московском районе Чертаново Центральное, сообщает столичная прокуратура.Как рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС, пожар произошел в одной из квартир на седьмом этаже дома №2 на общей площади около 30 квадратных метров.В 16.53 мск огонь был потушен, в 17.01 пожар - полностью ликвидирован."В ходе работ по ликвидации пожара было спасено шесть человек (всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи)", - уточняет главк.
https://ria.ru/20220911/pozhar-1815944730.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в жилом доме на ул. Красного Маяка в Москве
Три человека получили травмы во вторник во время пожара в жилом доме в московском районе Чертаново Центральное, сообщает столичная прокуратура. "В квартире жилого дома на улица Красного Маяка произошел пожар. По предварительной информации, пострадало три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в релизе.
2022-09-13T17:50
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816561925_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e348b8615d02410e6d4ca5039c2d3105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:50 13.09.2022 (обновлено: 18:06 13.09.2022)
 
При пожаре на юге Москвы пострадали три человека

При пожаре в жилом доме на юге Москвы пострадали три человека

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Три человека получили травмы во вторник во время пожара в жилом доме в московском районе Чертаново Центральное, сообщает столичная прокуратура.
"В квартире жилого дома на улица Красного Маяка произошел пожар. По предварительной информации, пострадало три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в релизе.
Как рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС, пожар произошел в одной из квартир на седьмом этаже дома №2 на общей площади около 30 квадратных метров.
В 16.53 мск огонь был потушен, в 17.01 пожар - полностью ликвидирован.
"В ходе работ по ликвидации пожара было спасено шесть человек (всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи)", - уточняет главк.
Пожар в ТРЦ Меркурий в Уфе - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 08:13
Пожар в ТЦ в Уфе полностью ликвидировали
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала