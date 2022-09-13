Рейтинг@Mail.ru
Глава Адыгеи поздравил жителей Кубани с 85-летием - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20220913/pozdravlenie-1816530895.html
Глава Адыгеи поздравил жителей Кубани с 85-летием
Глава Адыгеи поздравил жителей Кубани с 85-летием - РИА Новости, 13.09.2022
Глава Адыгеи поздравил жителей Кубани с 85-летием
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей Кубани с 85-летием, отметив тесные добрососедские отношения двух регионов, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:32
2022-09-13T16:32
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
краснодарский край
республика адыгея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_644cc3c5909d3eda872aa8ee08249775.jpg
МАЙКОП, 13 сен – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей Кубани с 85-летием, отметив тесные добрососедские отношения двух регионов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Краснодарский край был образован 13 сентября 1937 года в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край."Регион воспитал немало выдающихся людей, которыми по праву гордится Россия, добился весомых успехов в развитии сельского хозяйства, промышленности, науки, образования и культуры, обрел мировую известность в сфере туризма. Все достижения Кубани – это результат добросовестного труда многих поколений ее жителей, эффективной работы руководства региона", – цитирует пресс-служба фрагмент из поздравления Кумпилова.Глава республики также обратил внимание на то, что исторически Адыгею и Краснодарский край связывают тесные добрососедские, экономические и социокультурные связи, которые укрепляются и развиваются на основе взаимовыгодного партнёрства и обмена передовым опытом.
https://ria.ru/20220913/putin-1816496359.html
россия
краснодарский край
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_da927cf0ca933bc2583aac592f3dee91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурат кумпилов, россия, краснодарский край, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Россия, Краснодарский край, Республика Адыгея
16:32 13.09.2022
 

Глава Адыгеи поздравил жителей Кубани с 85-летием

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 13 сен – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей Кубани с 85-летием, отметив тесные добрососедские отношения двух регионов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Краснодарский край был образован 13 сентября 1937 года в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край.
"Регион воспитал немало выдающихся людей, которыми по праву гордится Россия, добился весомых успехов в развитии сельского хозяйства, промышленности, науки, образования и культуры, обрел мировую известность в сфере туризма. Все достижения Кубани – это результат добросовестного труда многих поколений ее жителей, эффективной работы руководства региона", – цитирует пресс-служба фрагмент из поздравления Кумпилова.
Глава республики также обратил внимание на то, что исторически Адыгею и Краснодарский край связывают тесные добрососедские, экономические и социокультурные связи, которые укрепляются и развиваются на основе взаимовыгодного партнёрства и обмена передовым опытом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 15:01
Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловРоссияКраснодарский крайРеспублика Адыгея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала