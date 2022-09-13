https://ria.ru/20220913/pozdravlenie-1816530895.html
Глава Адыгеи поздравил жителей Кубани с 85-летием
Глава Адыгеи поздравил жителей Кубани с 85-летием - РИА Новости, 13.09.2022
Глава Адыгеи поздравил жителей Кубани с 85-летием
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей Кубани с 85-летием, отметив тесные добрососедские отношения двух регионов, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:32
2022-09-13T16:32
2022-09-13T16:32
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
краснодарский край
республика адыгея
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МАЙКОП, 13 сен – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей Кубани с 85-летием, отметив тесные добрососедские отношения двух регионов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Краснодарский край был образован 13 сентября 1937 года в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край."Регион воспитал немало выдающихся людей, которыми по праву гордится Россия, добился весомых успехов в развитии сельского хозяйства, промышленности, науки, образования и культуры, обрел мировую известность в сфере туризма. Все достижения Кубани – это результат добросовестного труда многих поколений ее жителей, эффективной работы руководства региона", – цитирует пресс-служба фрагмент из поздравления Кумпилова.Глава республики также обратил внимание на то, что исторически Адыгею и Краснодарский край связывают тесные добрососедские, экономические и социокультурные связи, которые укрепляются и развиваются на основе взаимовыгодного партнёрства и обмена передовым опытом.
https://ria.ru/20220913/putin-1816496359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мурат кумпилов, россия, краснодарский край, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Россия, Краснодарский край, Республика Адыгея