https://ria.ru/20220913/potok-1816588719.html

Путин объяснил Шольцу причины перебоев в работе "Северного потока"

Путин объяснил Шольцу причины перебоев в работе "Северного потока" - РИА Новости, 13.09.2022

Путин объяснил Шольцу причины перебоев в работе "Северного потока"

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что перебои в работе "Северного потока" вызваны санкциями... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:02

2022-09-13T20:02

2022-09-13T20:28

владимир путин

россия

германия

северный поток

олаф шольц

в мире

природный газ

северный поток — 2

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что перебои в работе "Северного потока" вызваны санкциями против РФ, мешающими проводить его техническое обслуживание, сообщает пресс-служба Кремля."Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например, в работе газопровода "Северный поток-1", вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание. Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие "Северный поток — 2", попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы – выглядят весьма цинично", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220913/gaz-1816521496.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, германия, северный поток, олаф шольц, в мире, природный газ, северный поток — 2, европа