https://ria.ru/20220913/potok-1816588719.html
Путин объяснил Шольцу причины перебоев в работе "Северного потока"
Путин объяснил Шольцу причины перебоев в работе "Северного потока" - РИА Новости, 13.09.2022
Путин объяснил Шольцу причины перебоев в работе "Северного потока"
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что перебои в работе "Северного потока" вызваны санкциями... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:02
2022-09-13T20:02
2022-09-13T20:28
владимир путин
россия
германия
северный поток
олаф шольц
в мире
природный газ
северный поток — 2
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что перебои в работе "Северного потока" вызваны санкциями против РФ, мешающими проводить его техническое обслуживание, сообщает пресс-служба Кремля."Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например, в работе газопровода "Северный поток-1", вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание. Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие "Северный поток — 2", попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы – выглядят весьма цинично", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220913/gaz-1816521496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, германия, северный поток, олаф шольц, в мире, природный газ, северный поток — 2, европа
Владимир Путин, Россия, Германия, Северный поток, Олаф Шольц, В мире, Природный газ, Северный поток — 2, Европа
20:02 13.09.2022 (обновлено: 20:28 13.09.2022)
Путин объяснил Шольцу причины перебоев в работе "Северного потока"
Путин заявил, что перебои в работе "Северного потока" вызваны санкциями против России