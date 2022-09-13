Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать пособия - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/posobiya-1816448639.html
В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать пособия
В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать пособия - РИА Новости, 13.09.2022
В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать пособия
В Херсоне и Херсонской области начались выплаты пособий по 10 тысяч рублей родителям школьников и студентов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:07
2022-09-13T13:07
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
общество
образование - общество
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f4cbc0897900786d9371f307dd1d883e.jpg
ХЕРСОН, 13 сен – РИА Новости. В Херсоне и Херсонской области начались выплаты пособий по 10 тысяч рублей родителям школьников и студентов, сообщает администрация региона.Пилотная выдача единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей состоялась 12 сентября в школе №30, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале областной администрации."В 30-й школе количество заявлений на сегодняшний момент - 328. Сейчас родители идут, активно получают материальную помощь. Счастливые, довольные - надеюсь, что купят на эти деньги кто костюм, кто краски, кто книги - все, что нужно ребенку, чтобы хорошо учиться в школе", - заявил министр образования и науки Херсонской области Михаил Родиков.По его словам, в школах региона в настоящее время учится более 22 тысяч детей. На данный момент уже около 13 тысяч родителей подали заявления на получение государственной помощи и в скором времени получат финансовые средства.
https://ria.ru/20220704/shkoly-1800031487.html
херсон
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d31dbd767b1dd178031bb1d08b1878c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , общество, образование - общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Общество, Образование - Общество, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:07 13.09.2022
 
В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать пособия

В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать по десять тысяч рублей

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 13 сен – РИА Новости. В Херсоне и Херсонской области начались выплаты пособий по 10 тысяч рублей родителям школьников и студентов, сообщает администрация региона.
Пилотная выдача единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей состоялась 12 сентября в школе №30, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале областной администрации.
"В 30-й школе количество заявлений на сегодняшний момент - 328. Сейчас родители идут, активно получают материальную помощь. Счастливые, довольные - надеюсь, что купят на эти деньги кто костюм, кто краски, кто книги - все, что нужно ребенку, чтобы хорошо учиться в школе", - заявил министр образования и науки Херсонской области Михаил Родиков.
По его словам, в школах региона в настоящее время учится более 22 тысяч детей. На данный момент уже около 13 тысяч родителей подали заявления на получение государственной помощи и в скором времени получат финансовые средства.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 10:53Специальная военная операция на Украине
Российские военные обеспечили безопасную работу школ в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьОбществоОбразование - ОбществоРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала