https://ria.ru/20220913/posobiya-1816448639.html
В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать пособия
В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать пособия - РИА Новости, 13.09.2022
В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать пособия
В Херсоне и Херсонской области начались выплаты пособий по 10 тысяч рублей родителям школьников и студентов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:07
2022-09-13T13:07
2022-09-13T13:07
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ХЕРСОН, 13 сен – РИА Новости. В Херсоне и Херсонской области начались выплаты пособий по 10 тысяч рублей родителям школьников и студентов, сообщает администрация региона.Пилотная выдача единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей состоялась 12 сентября в школе №30, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале областной администрации."В 30-й школе количество заявлений на сегодняшний момент - 328. Сейчас родители идут, активно получают материальную помощь. Счастливые, довольные - надеюсь, что купят на эти деньги кто костюм, кто краски, кто книги - все, что нужно ребенку, чтобы хорошо учиться в школе", - заявил министр образования и науки Херсонской области Михаил Родиков.По его словам, в школах региона в настоящее время учится более 22 тысяч детей. На данный момент уже около 13 тысяч родителей подали заявления на получение государственной помощи и в скором времени получат финансовые средства.
https://ria.ru/20220704/shkoly-1800031487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать пособия
В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать по десять тысяч рублей
ХЕРСОН, 13 сен – РИА Новости.
В Херсоне и Херсонской области начались выплаты пособий по 10 тысяч рублей родителям школьников и студентов, сообщает
администрация региона.
Пилотная выдача единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей состоялась 12 сентября в школе №30, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале областной администрации.
"В 30-й школе количество заявлений на сегодняшний момент - 328. Сейчас родители идут, активно получают материальную помощь. Счастливые, довольные - надеюсь, что купят на эти деньги кто костюм, кто краски, кто книги - все, что нужно ребенку, чтобы хорошо учиться в школе", - заявил министр образования и науки Херсонской области Михаил Родиков.
По его словам, в школах региона в настоящее время учится более 22 тысяч детей. На данный момент уже около 13 тысяч родителей подали заявления на получение государственной помощи и в скором времени получат финансовые средства.