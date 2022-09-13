https://ria.ru/20220913/posobiya-1816448639.html

В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать пособия

В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать пособия - РИА Новости, 13.09.2022

В Херсоне родителям школьников и студентов начали выплачивать пособия

В Херсоне и Херсонской области начались выплаты пособий по 10 тысяч рублей родителям школьников и студентов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:07

2022-09-13T13:07

2022-09-13T13:07

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ХЕРСОН, 13 сен – РИА Новости. В Херсоне и Херсонской области начались выплаты пособий по 10 тысяч рублей родителям школьников и студентов, сообщает администрация региона.Пилотная выдача единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей состоялась 12 сентября в школе №30, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале областной администрации."В 30-й школе количество заявлений на сегодняшний момент - 328. Сейчас родители идут, активно получают материальную помощь. Счастливые, довольные - надеюсь, что купят на эти деньги кто костюм, кто краски, кто книги - все, что нужно ребенку, чтобы хорошо учиться в школе", - заявил министр образования и науки Херсонской области Михаил Родиков.По его словам, в школах региона в настоящее время учится более 22 тысяч детей. На данный момент уже около 13 тысяч родителей подали заявления на получение государственной помощи и в скором времени получат финансовые средства.

https://ria.ru/20220704/shkoly-1800031487.html

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Кирилл Волков

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